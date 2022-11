Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas mit Chancen auf die Nummer eins

Sowohl Rafael Nadal als auch Stefanos Tsitsipas könnten Carlos Alcaraz bei den ATP Finals in Turin noch von der Weltranglistenspitze verdrängen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.11.2022, 14:29 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas können das Jahr noch als Nummer eins der Welt beenden

Mit 1000 Punkten Vorsprung auf Rafael Nadal scheint der Polster für Carlos Alcaraz in der Weltrangliste aktuell recht komfortabel. Bei den ATP Finals in Turin stehen allerdings noch 1500 Zähler zur Disposition, ein Wechsel an der Spitze des ATP-Rankings beim letzten Turnier des Jahres ist daher nicht ausgeschlossen. Zumal Alcaraz seine Teilnahme am Saisonfinale ja aufgrund eines Muskelrisses in der linken Bauchwand absagen musste.

Um Alcaraz bei den ATP Finals von der Weltranglistenspitze zu verdrängen, benötigt Nadal in Turin mindestens eine Finalteilnahme. Diese würde aber nur dann reichen, sollte er in der Gruppenphase jedes seiner drei Matches gewinnen. Bei einer Niederlage und zwei Siegen wäre der 22-fache Grand-Slam-Sieger schon auf den Turniersieg angewiesen.

Tsitsipas muss Titel ohne Niederlage holen

Eine Außenseiterchance besitzt auch noch Stefanos Tsitsipas. Für den Sprung an die Weltranglistenspitze müsste der 24-Jährige bei den ATP Finals ungeschlagen den Titel holen. Angesichts des starken Teilnehmerfeldes im wahrsten Sinne des Wortes eine Herkulesaufgabe.

Die Chancen stehen für Alcaraz demnach gut, das Jahr 2022 als Branchenprimus abzuschließen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass sowohl Nadal als auch Tsitsipas in Turin ohne Niederlage das Finale erreichen und der Grieche dieses anschließend für sich entscheidet, würde der 19-Jährige allerdings sogar auf Platz drei zurückfallen.

Der aktuelle Stand in der Weltrangliste