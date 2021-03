Rafael Nadal - Voller Fokus auf "die wichtigste Zeit des Jahres"

Rafael Nadal wird beim ATP-Masters-1000-Turnier von Monte Carlo auf die ATP-Tour zurückkehren. Der 34-Jährige erhofft sich im Fürstentum einen guten Start in die für ihn "wichtigste Zeit des Jahres".

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.03.2021, 13:45 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird in Monte Carlo auf die ATP-Tour zurückkehren

Erst unlängst gab Rafael Nadal bekannt, auch beim ATP-500-Turnier von Barcelona an den Start gehen zu wollen. Insgesamt wird der Spanier somit aller Voraussicht nach vier Turniere auf seinem Lieblinglingsbelag Sand bestreiten, bevor in Roland Garros die Jagd nach Titel Nummer 14 beginnen wird.

Schon angesichts der Turnierplanung wird klar: Nadals voller Fokus liegt auf der Sandplatzsaison. Den Auftakt auf roter Asche wird Nadal in Monte Carlo bestreiten. In Monaco gewann der Weltranglistendritte bislang elfmal den Titel. Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr will der Iberer heuer das Dutzend vollmachen.

Kein Einsatz seit den Australian Open

"Ich möchte wettbewerbsfähig und gut vorbereitet nach Monte Carlo und in die gesamte Sandplatzsaison gehen. Das ist für mich die wichtigste Zeit des Jahres", betonte Nadal gegenüber Visión de Juego. Nicht zuletzt deshalb verzichtete der 34-Jährige in diesem Jahr auch auf eine Reise nach Miami.

Der 20-fache Grand-Slam-Sieger bereitet sich im heimischen Mallorca lieber auf das Event in Monte Carlo vor. "Ich arbeite sehr hart dafür", betonte Nadal, der auch aufgrund von Rückenproblemen seit seinem Viertelfinalaus bei den Australian Open kein professionelles Match mehr bestreiten konnte.

Nadal hofft auf Normalität durch Impfstoffe

Schenkt man den Trainingsbildern, die derzeit in den sozialen Medien kursieren, Glauben, dürften die Verletzungssorgen aber auskuriert sein. Bereits in der Vergangenheit hatte Nadal immer wieder einmal das eine oder andere Turnier ausgelassen, nur um danach auf seinem Lieblingsuntergrund zu dominieren.

Es deutet einiges darauf hin, dass das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein könnte. Einen Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren wird es aber zumindest in Monte Carlo geben: leere Tribünen. "Es ist traurig, ohne diese zusätzliche Energie zu spielen. Es ist seltsam - insbesondere für uns ältere Spieler - die früher mit der Familie und vielen anderen Menschen gereist sind" so Nadal, der für die Zukunft einen Wunsch hat: "Hoffentlich wird es durch die Impfstoffe wieder eine normale Situation geben."