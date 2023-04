Rafael Nadal - Was bedeutet seine Madrid-Absage für die French Open?

Rafael Nadal wird frühestens beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom auf die Tour zurückkehren. Die Zeit vor den French Open wird allmählich knapp.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.04.2023, 09:22 Uhr

Rafael Nadal weiß, wie man mit Rückschlägen umgeht. Und doch stellt sich die gesamte Tenniswelt aktuell die Frage, ob die bei den Australian Open erlittene Hüftverletzung für den Spanier ein Rückschlag zu viel war. Denn eines ist nach seiner Absage des ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid klar: Nadal bekommt seine Probleme aktuell nicht in den Griff.

"Ursprünglich hätten es sechs bis acht Wochen Regenerationsphase sein sollen und jetzt halten wir bei 14", erklärte Nadal in einem Video auf Social Media. "Die Wahrheit ist, dass die Situation so ist, wie wir sie nicht erwartet haben." Der Heilungsverlauf sei schleppend verlaufen: "Wir sind jetzt in einer schwierigen Situation."

Nadal wirkt niedergeschlagen

So schwierig, dass aktuell nicht einmal klar ist, ob Nadal an seinen so geliebten French Open in Paris teilnehmen kann. Das Grand-Slam-Turnier in der französischen Hauptstadt beginnt am 28. Mai, etwas Zeit bleibt dem langjährigen Weltranglistenersten also noch. Doch Optimismus klingt anders: "Die Verletzung ist immer noch nicht ausgeheilt und ich kann nicht so trainieren wie ich es muss, um bei Turnieren anzutreten."

Aus diesem Grund wählt Nadal nun einen anderen Behandlungsansatz. Einen Zeitplan für sein Comeback konnte der Mallorquiner, der bei den French Open im Vorjahr seinen 14. Titel holte, allerdings noch nicht nennen. Frühestens wird er beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom (10. bis 21. Mai) auf die Tour zurückkehren.

Nadal früh gegen Topspieler?

Durch seine verletzungsbedingte Auszeit hat sich für Nadal zudem ein weiteres Problem ergeben: Im aktuellen Live-Ranking liegt der 36-Jährige nur mehr auf Platz 13, nach dem Turnier in Madrid droht ein weiterer Rückfall. Demnach könnte der 22-fache Grand-Slam-Sieger in Paris bereits früh auf absolute Spitzenspieler treffen.

Dieses Problem kennt Nadal bereits aus dem Vorjahr. Auf dem Weg zum Titel schaltete er ab dem Achtelfinale hintereinander Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Alexander Zverev und Casper Ruud aus. Und das, obwohl der Spanier in Paris mit einem betäubten Fuß antrat. In diesem Jahr scheint die Lage allerdings noch ein Stück verzwickter.