Rafael Nadals Sorgen halten an: Absage auch für Madrid

Rafael Nadal verpasst auch das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.04.2023, 17:43 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal fehlt auch in Madrid

Die Sorgen von Rafael Nadal mit Blick auf seine angepeilte Titelverteidigung bei den French Open nehmen weiter zu. Der 36 Jahre alte Spanier sagte aufgrund anhaltender Probleme mit einem Hüftbeuger nun auch seine Teilnahme am Mastersturnier in Madrid ab, das am 26. April beginnt. Nadal hat seit den Australian Open nicht mehr gespielt.

"Die Verletzung ist noch immer nicht ausgeheilt und ich kann nicht so viel trainieren, wie es für den Wettkampf nötig wäre", sagte Nadal in einem Statement bei Instagram. Er habe sich mit seinem Team dazu entschieden, das Vorgehen im Reha-Prozess etwas zu verändern und weitere Behandlungsmethoden anzuwenden.

"Einen Zeitrahmen dafür kann ich nicht nennen", erklärte Nadal, der in Paris zum 15. Mal gewinnen und mit seinem 23. Grand-Slam-Titel wieder alleiniger Rekordchampion vor Novak Djokovic werden will. Doch die Chancen auf Spielpraxis vor dem Sandplatz-Highlight (ab 28. Mai) werden weniger.

Nach Madrid wäre das Masters in Rom (ab 10. Mai) die nächste Möglichkeit für ein Nadal-Comeback.