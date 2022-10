Raus aus der Komfortzone - Bencic holt Tursunov als Coach

Belinda Bencic möchte im kommenden Jahr noch einen Schritt näher an die absolute Weltspitze machen. Und hat sich dazu mit Dmitry Tursunov einen erfolgreichen, aber auch unbequemen Coach geangelt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2022, 17:06 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic geht komplett neue Wege

Man hat sich ja schon gefragt, wer denn nun diese Aufgabe sein könnte, die Dmitry Tursunov als Coach spannender findet als Emma Raducanu. Tursunov hatte in der zweiten Hälfte der laufenden Saison ein paar Wochen mit Raducanu gearbeitet, erste Fortschritte waren schnell ersichtlich. Dann aber trennten sich die Wege, auf Betreiben Tursunovs, wie Raducanu selbst sagte. Denn der habe sich schon jemand anderem für die nähere Zukunft versprochen: Belinda Bencic nämlich, wie diese im Interview mit der WTA-Insiderin verriet.

"Es wird für mich definitiv eine Herausforderung, weil es neu und anders ist, und etwas, womit ich mich verbessern möchte," erklärte Bencic, die nach ihrer Niederlage gegen Sloane Stephens beim WTA-Tour-1000-Turnier in Guadalajara keine Chance mehr auf eine Teilnahme bei den WTA Finals in Fort Worth hat. "Damit bin ich raus aus meiner Komfortzone. Und das ist genau das, was ich wollte). Tursunov hatte vor Raducanu schon mit Aryna Sabalenka und Anett Kontaveit gearbeitet. Und beide ganz nah an die absolute Weltspitze herangebracht.

Warum sich Belinda Bencic für Dmitry Tursunov entschieden hat? " Ich glaube stark daran, dass er ein sehr guter Coach ist. Und dass er mich, mein Spiel und auch den mentalen Teil verbessern wird. Ich bin extrem glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, mit mir zu arbeiten", führt die Olympiasiegerin von Tokio 2021 weiter aus. Die aber auch weiß: "Er ist sehr ehrlich und hart, aber das ist genau das, was ich brauche."