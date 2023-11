Djokovic über seinen Paris-Triumph: Mit letzter Kraft ins Ziel

Bei seinem Masters-Sieg in Paris musste Novak Djokovic ordentlich kämpfen. Nicht unbedingt im Finale, aber vor allem in den Runden zuvor. Wieviel Kraft das den Serben gekostet hat, verriet nach seinem Sieg gege Grigor Dimitrov. Und auch für das Pariser Publikum hatte er noch einen Satz übrig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2023, 20:47 Uhr

© Getty Images

Auch in Paris war Novak Djokovic mal wieder nicht der uneingeschränkte Liebling der Fans. Wobei: Wer ist das in Frankreich, wenn ein Spieler nicht gerade aus Frankreich stammt...

Vor allem seine (sehr lange) Toilettenpause gegen Andrev Rublev sorgte für Wirbel. Nach dem Finale gegen Grigor Dimitrov zeigte Djokovic aber mal wieder, dass auch Herzen gewinnen kann. Gerade als er zum Siegerinterview auf dem Platz ansetzen wollte, sah er, wie Dimitrov gebrochen auf seiner Bank hockte. Der Serbe unterbrach sein Gespräch, sprintete zum Untelegenen Dimitrov und baute ihn auf.

#VIDEO#



Für Djokovic war es wahrscheinlich ein großes Glück, dass der Bulgare im Finale nie an seine Form aus den vergangenen Wochen anknüpfen konnte. 6:4, 6:3 ist doch ein sehr deutliches Ergebnis. Zum Glück für den Weltranglister-Ersten: Denn Djokovic selber hatte auch nicht mehr viel Benzin im Tank, wie er nach dem Match und nach dem Zuspruch für seinen Gegner verriet: "Es ist unglaublich, dass ich dieses Turnier gewonnen habe, nachdem ich in den drei vorherigen Runden immer am Rand einer Niederlage gestanden hatte. Grigor und mir ist im Finale immer mehr die Kraft ausgegangen, aber irgendwie habe ich immer noch einen Schlag mehr über das Netz bringen können."

Für das Publikum hatte der Serbe einen kleinen Seitenhieb parat: "Die Beziehung zum Publikum war diese Woche besonders, das kann man sagen. Ich danke ihm trotzdem, denn dank dieser Energie, die geschaffen wurde, bin ich hier", so Djokovic.

Mit dem Sieg in Paris ist auch klar, wer bei den ATP-Finals in Turin als großer Favorit an den Start gehen wird. Gut möglich, dass dann dort wieder einige Spieler den Zuspruch von Navak Djokovic benötigen werden.

