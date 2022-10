Reilly Opelka - Hüft-Operation und der Hass auf Konventionen

Länger nichts mehr gehört von Reilly Opelka? Kein Wunder: Der US-Aufschlagriese musste sich einer Operation an der Hüfte unterziehen. Und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2022, 13:00 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka wird wohl länger ausfallen

Reilly Opelka hat viele Interessen neben dem Tennissport. Das Sammeln von Gemälden etwa, aber auch die Mode. Und so ist es nicht weiter überraschend, dass der US-Amerikaner sich bei der Fashion Week in Paris gezeigt hat. Zumal Opelka auf der ATP-Tour seit seinem Aus beim ATP-Masters-500-Event in Washington gegen Nick Kyrgios zu keinem Match mehr angetreten ist. Den Grund für seine Absenzen etwa in Montreal, Cincinnati und bei den US Open gab Opelka nun in Paris bekannt: er sei an der Hüfte operiert worden. Wie lange die Pause sei, die nun ansteht, darüber gab er keine genauen Angaben.

Sehr wohl aber über seinen Wunsch, gegen den Strom zu schwimmen. „Ich bin mittlerweile so weit, dass ich Tradition hasse“, wird Opelka vom GQ Magazine zitiert. „Und ganz offensichtlich geht es im Tennissport nur um Tradition. Man muss nur auf Wimbledon schauen - genau das ist es. Das ist nichts für mich. Je mehr ich mich für Mode und Kunst begeistern konnte, umso mehr beginne ich, manche Dinge im Tennis zu verabscheuen.

Womit Reilly Opelka ja auch einer Linie mit Nick Kyrgios liegt (von dem eine Leidenschaft für die schönen Künste nicht überliefert ist). Denn der Australier hat nach seinen Auftritten in Wimbledon in diesem Jahr mit dem Tragen einer knallroten Mütze einen modischen Kontrapunkt gesetzt, der nicht jedem gefallen hat.