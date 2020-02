Roger Federer ändert Turnierplan 2020: Auftritte in Madrid und Rom vor French Open

Roger Federer hat seinen Turnierplan für die restliche Saison bekanntgegeben und weicht dabei vom ursprünglichen Terminkalender ab. Wie Eurosport berichtete, wird der Schweizer heuer gleich bei drei Sandplatzturnieren auf dem Platz stehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.02.2020, 12:14 Uhr

Roger Federer gab eine Veränderung seines Turnierplans bekannt: Der Schweizer wird vor den French Open noch zwei weitere Sandplatzturniere zur Vorbereitung nutzen

Roger Federers Erfolgsdurst ist noch lange nicht gestillt. Das gilt nicht nur für die Turniere auf Gras und Hartplatz - welche zweifelsfrei zu seinen favorisierten Untergründen gehören. Nein, auch auf Sand will der 38-Jährige auch heuer wieder angreifen. Nachdem der 20-fache Grand-Slam-Champion 2017 und 2018 die "rote Asche" so gut es ging gemieden hatte, schlug Roger Federer 2019 gleich bei drei Sandplatzturnieren auf. Die beiden ATP-Masters-1000-Events in Madrid und Rom nutzte der Schweizer, um in bestmöglicher Verfassung nach Roland Garros zu kommen. Mit Erfolg, denn Federer gelang 2019 überraschend der Einzug ins Halbfinale, in dem er dann an Dominator Rafael Nadal scheiterte.

Deswegen war es einigermaßen verwunderlich, dass Roger Federer in seinem ursprünglichen Turnierplan für 2020 auf die beiden Events in den Hauptstädten von Spanien und Italien verzichtete. Zurecht, denn der Schweizer korrigierte seinen ursprünglichen Terminkalender nun selbst und kündigte einen erneuten Start bei den beiden Sandplatz-Klassikern an. Wohl auch, weil der Schweizer doch einige Punkte zu verteidigen hat: Bei beiden Turnieren konnte Federer anno 2019 das Viertelfinale erreichen. In Madrid war für den 38-Jährigen gar eine Sensation zum Greifen nahe, fand er doch gegen den damals auf Sand groß aufspielenden Dominic Thiem zwei Matchbälle vor. Am Ende sollte es zwar nicht für einen Sieg reichen, ein gutes Gefühl sollte dieses Spiel Federer aber allemal gegeben haben.

Ein gutes Gefühl, welches das Antreten in Rom wohl kaum noch weiter verbessern konnte. Der Maestro konnte sich zwar abermals ins Viertelfinale spielen, diesmal zwang den Schweizer aber eine leichte Verletzung am Bein zur Aufgabe. Eine Vorsichtsmaßnahme, stand das zweite Grand Slam des Kalenderjahres doch unmittelbar bevor. Schon damals hatte der Schweizer ein Wiedersehen mit Rom aber in Aussicht gestellt: "Ich hoffe, dass ich im kommenden Jahr wieder hierher komme." Eine Vorsichtsmaßnahme, die sich schon knapp zwei Wochen später auszahlen sollte. Roger Federer reiste topfit nach Roland Garros, konnte den French-Open-Sieger von 2015, Stan Wawrinka ausschalten, und spielte sich bis in die Vorschlussrunde, in der Seriensieger Rafael Nadal dann eine Nummer zu groß sein sollte.

Das sollten auch die einzigen Schrauben sein, an denen Federer bei seinem Turnierplan gedreht hat. Die Highlights des Schweizers werden ganz klar die Grand Slams in Wimbledon und New York sein, auch die Olympischen Spiele in Tokio stellen einen zentralen Punkt in der Turnierplanung des 38-Jährigen dar. Es wird diese wohl die letzte Jagd nach Olympischem Gold des Silbermedaillengewinners von 2012 sein. Das nächste Mal am Platz stehen, wird Roger Federer aber in Dubai, wo der Schweizer als Titelverteidiger ins Rennen gehen wird.

Hier der Turnierplan des Schweizers - ohne die Turniere in Rom und Madrid.