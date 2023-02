Roger Federer als TV-Experte? Die Gerüchteküche brodelt

Roger Federer als Kommentator in Wimbledon schon 2023? Darüber würden sich wohl viele Tennisfans freuen. Vor allem in Großbritannien - wenn es denn für die BBC sein sollte.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.02.2023, 09:35 Uhr

© Getty Images Würden Sie diesen Mann gerne als Experten hören? Aber ja doch!

Wer die letzten Tage dem Geschehen in der NFL ein wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat, wird am zweiten, möglicherweise sogar endgültigen Rücktritt von Tom Brady nicht vorbeigekommen sein. Nach dem Ausscheiden seiner Tampa Bay Buccaneers hat sich der Rekord-Super-Bowl-Champion mit einem schlichten Video in den sozialen Medien verabschiedet. Und weil er ja eigentlich nichts zu tun hat, gab es sofort Spekulationen, er würde bei Super Bowl LVII, der am Sonntag zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs ausgetragen wird, als Experte mitkommentieren.

Dazu muss man wissen: Brady hat von einem TV-Sender einen Vertrag für seine Experten-Dienste bekommen, mit dem er mehr Geld verdienen wird als in seiner gesamten aktiven Karriere. Aber noch ist es nicht so weit. Wie der nunmehr Ex-Quarterback bekannt gab, wird er erst 2024 in das TV-Business einsteigen.

Federer bekennt Lust

Dafür könnte ein anderer pensionierter Großmeister seinen Analysen einem breiten TV-Publikum angedeihen lassen. Roger Federer hat nämlich vor ein paar Tagen in einem Gespräch mit dem Schweizer Tagesanzeiger erklärt, dass er eigentlich Lust darauf hätte, als Experte zu kommentieren. Woraufhin die Gerüchteküche, wonach dies schon in diesem Sommer in Wimbledon der Fall sein könnte, hoch gebrodelt ist.

Und warum auch nicht? Die BBC fährt ständig große Geschütze auf, sei es nun John McEnroe oder Boris Becker, der in diesem Jahr aber wohl aus juristischen Gründen nicht zur Verfügung steht. Federers Expertise und Eloquenz steht außer Frage, der Mehrwert für die TV-Zuschauer wäre wohl enorm.

Corretja würde sich freuen

Was auch einige Ex-Kollegen so sehen. Alex Corretja, selbst seit einige Jahren als Fachmann für Eurosport unterwegs, ist von der Idee jedenfalls begeistert. „Es wäre fantastisch“, erklärte der Spanier gegenüber Express Sport. „Roger kann machen, was er will, er wird überall mit offenen Armen aufgenommen werden. Er kennt den Tennissport, er liebt Tennis, er wird überall respektiert, er ist so ein Klasse-Typ. Es wäre definitiv fantastisch für uns, wenn er etwas, wenn er etwas machen würde, das mit dem Tennissport verbunden ist.