Roger Federer über Auszeit: "War schön, als Familie mal normal zu leben"

Roger Federer hat im Rahmen seiner Auszeit nach der Knie-Operation viel Zeit zu Hause verbracht - und diese durchaus genossen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.12.2020, 17:12 Uhr

© GEPA Pictures Roger Federer

Das erklärte Federer in einem Gespräch mit der Schweizer Illustrierten nach seinem Sieg bei den "Sports Awards" am vorvergangenen Wochenende.

Er habe das bereits 2016 erlebt, so Federer, damals war er am rechten Knie operiert worden und hatte nach einem Kurz-Comeback im Sommer seine Saison für beendet erklärt.

"Dieses Jahr ging genauso schnell vorbei wie eines auf der Tour", so Federer. "Für uns war neu, dass wir endlich mal an einem Ort waren. Wir konnten Pläne schmieden: Was machen wir diesen Mittwoch, was am nächsten?" Zwar sei man auch auf der Tour als Familie zusammen, aber der Stress sei nun weggefallen, das "Papi hat noch einen Match" oder "Seid nicht zu laut am Morgen, weil Papi erst um drei Uhr morgens ins Bett kam nach einem Match." Federer: "Es war schön, als Familie für einmal normal zu leben."

Er selbst habe in der Zeit oft den Chauffeur gespielt für seine Kids. "Und ich hatte Freude ­daran, ein guter Gastgeber zu sein, wenn die Regeln Besuch erlaubten. Früher waren alle bereits happy, wenn unsere Freunde einfach vorbeikamen. Nun habe ich für alles drumherum ­gesorgt: schönes Licht, eine schöne ­Atmosphäre, den richtigen Wein. Ich hatte viel mehr Zeit, das zu zelebrieren."

Federer-Kids: "Du bist nicht mein Coach!"

Auch in Sachen Tennis sei es voran gegangen, zumindest bei seinen Kids. Es brauche hier ja seine Zeit, bis man richtig drin sein, nun aber seien alle am Punkt, um einen längeren Ballwechsel zu spielen. Auch er sei mittlerweile erwünscht, früher habe es hingegen oft geheißen: "Du bist nicht mein Coach! Papi muss sich nicht einmischen ins Spiel." Er habe da nun gesagt: "Okay, kein Problem, macht es so, wie ihr es als richtig empfindet. Irgendwann kommt ihr vielleicht doch mal zu mir oder Mami."

Die Zeit in der Schweiz ist aktuell jedoch Vergangenheit, Federer und seine Familie sind bereits in Dubai, wo sich der 20-fache Major-Champ regelmäßig auf die kommende Saison vorbereitet. In der Halle in der Schweizer Kälte zu trainieren "ist nicht ganz optimal", so Federer. Der trotz seiner zuletzt eher vorsichtigen Prognose für 2021 noch darauf spekuliert, in Melbourne am Start sein zu können. "Ich muss mein Knie nun wirklich mal voll testen auf dem Tennisplatz", sagte er. "Mit der Hoffnung, dass es mir vielleicht ans Australian Open reicht."

Hier geht's zum gesamten Interview der Schweizer Illustrierte