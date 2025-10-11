Roger Federer verzaubert Shanghai

In Shanghai feierte der Maestro ein emotionales Show-Comeback, das mehr war als nur Nostalgie: Es könnte der Auftakt zu einem neuen Kapitel seiner Karriere sein.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 11.10.2025, 19:17 Uhr

© Getty Images Roger Federer in Shanghai 2025

Für einen kurzen Moment war Roger Federer wieder zurück. Beim Shanghai Masters stand der 44-jährige Schweizer in einem Exhibition-Doppel erneut auf dem Platz und begeisterte die Zuschauer in der bis auf den letzten Platz gefüllten Qizhong Forest Sports City Arena. Gemeinsam mit Schauspieler und Martial-Arts-Legende Donnie Yen bestritt er ein Showmatch gegen Wu Lei und Ex-WTA-Profi Zheng Jie. Federer und sein Partner gewannen nach drei gespielten Tiebreaks mit 5:7, 10:8, 7:1.

Shanghai und Federer: Das war seit jeher eine besondere Kombination. Mit zwei Titeln (2014, 2017) und einer beeindruckenden 23:6-Bilanz gehört das Masters-Turnier zu einer von Federers erfolgreichsten Stationen im Tennis-Zirkus. Schon 2023 war er für ein ähnliches Showmatch zurückgekehrt, damals an der Seite des chinesischen Sängers Eason Chan. Auch diesmal wirkte Federer locker und vergnügt. Seine Strahlkraft hat offensichtlich nichts an Wirkung verloren.

Abseits des Courts ist Federer mittlerweile längst ein Unternehmer mit globaler Reichweite. Sein Vermögen hat die Milliardenmarke überschritten, und mit seiner 3-Prozent-Beteiligung am Schweizer Sportartikelhersteller On prägt er nun die nächste Generation von Sportler:innen. Federer fungiert dabei als Investor und strategischer Kopf bei der Entwicklung von Tennisschuhen. Unter seiner Ägide hat On Topspieler wie Iga Swiatek, Ben Shelton und das brasilianische Nachwuchstalent Joao Fonseca unter Vertrag genommen.

Doch Federers Zukunft scheint nicht allein in der Wirtschaft zu liegen. Hinter den Kulissen arbeitet er gemeinsam mit Rafael Nadal an einem Projekt, das Tennisfans weltweit elektrisiert: eine Legends Tour, auf der ehemalige Topstars in Showmatches gegeneinander antreten sollen. Sein langjähriger Manager Tony Godsick bestätigte, dass Gespräche über dieses Format bereits laufen. Sollte die Tour Realität werden, wäre das die Wiedergeburt jener Rivalität, die eine ganze Ära definierte.