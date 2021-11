Roger Federers Handtuch-Trick: "Drei Sekunden darfst du dich aufregen. Dann läufst du zum Tüechli"

Roger Federer galt in seinen Jugendzeiten als Heißsporn, irgendwann war ihm klar, dass es so nicht weitergeht. Geholfen hat: der Handtuch-Trick.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.11.2021, 16:09 Uhr

Roger Federer

Wer ihn heute kennt, kann sich's kaum vorstellen: Aber der besonnene Roger Federer war nicht immer so. Der junge Federer war berüchtigt für seine Wutausbrüche und Schlägermalträtiererei auf dem Tennisplatz, sogar noch zu Beginn seiner Profikarriere. Seine Familie und Freunde hätten immer gesagt: "Tu nicht so dumm." Und: "Es gibt eben auch andere, die gut spielen können."

Was zunächst wenig gebracht hat. Als Federer seine Profilaufbahn einschlug, war ihm klar, dass er seine negative Grundhaltung ändern musste. "Dieses ständige Gejammer, dieses Lamentieren, das musste aufhören. So gewinnt man keine Spiele und ganz sicher kein Turnier! Mir war klar, ich muss einen Wandel vornehmen. Einen inneren Wandel", erklärte Federer im neuen Schweizer Magazin Interview by Ringier.

Der Blick hat hiervon Auszüge veröffentlicht.

Federers Hilfe kam von einem Coach zu jener Zeit. "Wie kann ich einen schlechten Punkt einfach ignorieren?", habe man sich gefragt - und überlegt, wie Babys das tun. Klare Sache: mit Kuscheldecke oder Schmusebärchen. "Mein Coach meinte, ich brauche so was in dieser Art. Etwas, das mir hilft, mich für einen kurzen Moment in meine Welt zurückzuziehen." Die einfache Lösung: der Griff zum Handtuch. "Ab sofort hieß es: Drei Sekunden darfst du dich aufregen. Dann läufst du zum Tüechli. Das ist dann der Moment ganz für dich." Einfach, aber effektiv. "Für mich ist das ein Ritual geworden. Punkt verloren, erster Reflex – Handtuch", beichtete Federer. Mittlerweile brauche er dieses aber auch zum Schweiß-Abtrocknen.

Roger Federer: "Spinn ich eigentlich?"

Federer gab auch einen Blick in seine frühe Beziehung mit Ehefrau Mirka. Diese war selbst Profispielerin und immerhin die Nummer 76 der Welt, musste ihre Karriere aber früh aufgrund einer Fußverletzung beenden. Er habe ihr damals geraten aufzuhören - "Warum der Stress?", so Federer. "Als sei es die einfachste Entscheidung der Welt. Heute denke ich: Spinn ich eigentlich? Ich selbst spiele mit 40 noch Turniere und tue mich schwer damit, aufzuhören."

Wie Federers Karriere ohne Mirka im Hintergrund gelaufen wäre? Man weiß es nicht. Denn sie gilt als einer der Strippenzieherinnen, ist Federers großer Rückhalt. Auch wenn Federer eine schöne Anekdote auspackte: Mirka sei vielleicht nicht happy, wenn er das nun erzähle, aber es sei schon passiert, dass sie ihn während eines Matches angerufen habe. "Sie hatte ganz vergessen, dass ich spiele", so Federer lachend. Das aber gefalle ihm an Mirkas Charme. "Wenn sie drin ist im Tennis, dann ist sie drin. Und wenn sie draußen ist, kann sie sich sehr gut davon lösen."

Wann Federer wieder drin ist im Tennis? Scheint aktuell offen. Nach seiner dritten Operation am rechten Knie will es der 41-Jährige langsam angehen. Ein Antritt bei den Australian Open ist eher unwahrscheinlich, auch wenn man sich in Melbourne wohl noch ein paar Rest-Hoffnungen macht.

Das Magazin Interview by Ringier ist seit dem 12. November im Schweizer Handel erhältlich, zu einigen Passagen im Blick geht es hier.