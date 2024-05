Roland-Garros 2024: Sabalenka und Rybakina geben sich keine Blöße

Aryna Sabalenka und Elena Rybakina haben am Donnerstag bei den French Open 2024 mehr oder minder ungefährdete Zweitrunden-Siege eingefahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2024, 14:12 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat sich am Donnerstag von ihrer besten Seite gezeigt

In Tagen wie diesen ist eine Ansetzung auf einem der beiden überdachten Courts im Stade Roland-Garros fast nicht zu bezahlen. Und wenn es dann auch noch die allererste Partie auch Chatrier ist, dann weiß man: Ab 12 Uhr geht es rund, egal, wie das Wetter gerade ist. Aryna Sabalenka hat diese Ansetzung sicherlich gerne mitgenommen. Und die Japanerin Moyuka Uchijama fein säuberlich mit 6:2 und 6:2 nach Hause geschickt.

Auch Elena Rybakina durfte rechtschaffen früh ran. Das war allerdings dem Umstand geschuldet, dass Daniil Medvedev nur 55 Minuten auf dem Court Suzanne-Lenglen stand, weil Gegner Miomir Kecmanovic am Ende des zweiten Satzes aufgeben musste. Rybakina durfte gegen Arantxa Rus ran, die in Runde eins ja Angelique Kerber veranschiedet hat. Der erste Satz verlief nach Papierform mit 6:3 zugunsten der Kasachin, im zweiten lag Rus eher unerwartet mit einem Break in Führung.

Rybakina dreht Rückstand

Was die Wimbledon-Siegerin von 2022 nicht weiter beunruhigte. Rybakina legte nach dem Rückstand einen höheren Gang ein, gewann vier Spiele in Folge und den zweiten Satz mit 6:4.

Aryna Sabalenka spielt in Runde drei entweder gegen Paula Badosa oder Yulia Putintseva, Elena Rybakina trifft auf die Siegerin der Partie zwischen Elise Mertens und Petra Martic. Geht alles nach Papierform, dann sehen sich Rybakina und Sabalenka in exakt einer Woche im Halbfinale.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen