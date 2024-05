Roland-Garros 2024, Tag 6: Der Zocker und der Marathonmann

Der Spielplan für Tag 6 der French Open 2024 bringt eine gewisse Unwucht mit sich. Was die Ruhepausen für einzelne Spieler anbelangt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 07:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Corentin Moutet darf heute wieder auf dem Simone-Mathieu zaubern

Match des Tages: Hubert Hurkacz vs. Denis Shapovalov (drittes Match nach 11 Uhr auf Court Simonne-Mathieu)

Shapovalov hat in den letzten Woche wieder ein paar Signale abgesetzt, die darauf schließen lassen, dass es der Kanadier mit seinem Tennis wieder ernster meint. Von Seiten Hubi Hurkacz´ war nie was anderes zu hören. Aber der Pole hatte ja auch nicht mit einer langwierigen Verletzung zu kämpfen.Beide Spieler gelten nicht gerade als Sandplatz-Spezialisetn - in der Enge des herrlichen Simonne-Mathieu könnte sich aber ein aufregendes Match entwickeln. So wie es Shapovalov auch schon am Donnerstag gegen Frances Tiafoe abgeliefert hat.

Darauf sind wir neugierig: Sebastian Ofner vs. Corentin Moutet (viertes Match nach 11 Uhr auf Court Simonne-Mathieu)

Marathon- und Comeback-Mann Ofner also gegen einen jener ATP-Profis, auf die die Bezeichnung „Zocker“ noch haargenau zutrifft. Bei Moutet weiß man nie, was man bekommt. Da kann brillantes Tennis dabei sein - aber auch ein 0:6-Satz wie gegen Alexander Shevchenko in Runde zwei. Ofner dagegen: Ein Muster an Stabilität und Kontinuität. Die Frage ist nur: Wie frisch ist Österreichs Nummer eins nach dem anstrengenden Match gegen Sebastian Baez noch?

Upset-Alert: Zhizhen Zhang gegen Stefanos Tsitsipas (viertes Match nach 11 Uhr auf Court Suzanne-Lenglen)

Ein ziemlich gewagter Tipp. Aber wenn es Zhang läuft, ist vieles möglich. Gegen den Chinesen spricht indes, dass er am Donnerstag gegen Lorenzo Sonego über vier Sätze und mindestens ebenso viele Regenpausen gehen musste. Während Stef einen Ruhetag einlegen konnte, lediglich ganz locker im angrenzenden „Jean Bouin“-Komplex trainiert hat.

Man spricht deutsch: Es wird aufgedoppelt

Das deutsche Top-Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz steigt ebenso in die Wettspiele ein wie deren österreichisches Pendant, Lucas Miedler und Alexander Erler. Constantin Frantzen und Hendrik Jebens werden darüber hinaus ebenso aufpäppeln wie Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer. Obacht bei den Frauen auf Laura Siegemund und Barbora Krejcikova!

Hier der Spielplan für den sechsten Tag in Roland Garros 2024