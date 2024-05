Roland-Garros 2024: Wahnsinn! Comeback-König Ofner dreht auch gegen Baez 0:2-Satzrückstand

Unglaublich! Sebastian Ofner ist nach einer großartigen Leistung und einem 3:6, 3:6, 6:4, 7:5 und 7:6 (5) gegen Sebastian Baez in die dritte Runde der French Open 2024 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.05.2024, 19:50 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner am Donnerstag in Roland-Garros

Von Jens Huiber aus Roland-Garros

Eine gar nicht mal so kleine österreichische Fan-Kolonie hatte sich auf dem Court 3 breit gemacht - und zwar in allen vie Ecken der beiden gegenüber liegenden Tribünen. Die Unterstützung war also groß für die rot-weiß-rote Nummer eins Sebastian Ofner. Allerdngs auch dem Gegner angemessen. Denn Sebastian Baez ist in Österreich spätestens seit seinem Triumph bei den Generali Open 2023 ein Begriff. Und in Paris 2024 an Position 20 gesetzt.

Beide Spieler mussten in ihrer ersten Runde über fünf Sätze gehen, ein zusätzlicher Ruhetag hat da nicht geschadet. Baez kam besser in die Partie, nahm Ofner gleich einmal dessen Aufschlag ab. Das Ausservieren zum 6:3 gestaltete sich dennoch schwierig, Ofner hatte durchaus Chancen auf ein Comeback. Im zweiten Akt geang Baez das Break zum 2:1. Dann setzte der Regen ein, heftig, aber wenigstens kurz.

Ofner schafft im dritten Satz die Wende - erneutz

Baez zeigte seine gewohnt herausragende Beinarbeit, Ofner musste viel riskieren, um zu Punkten zu kommen. Auch der zweite Satz ging mit 6:3 an den Favoriten. Warum sich dieser danach eine Auszeit nahm, war indes etwas eigenartig - schließlich ware die Spieler erst wenige Minuten zuvor auf den Court zurückgekehrt. Geholfen hat es Baez nichts - Ofner ging mit einem Break mit 2:1 in Führung. Beim Stand von 5:2 gab es die nächste Regenunterbrechung.

Und die sollte gute drei Stunden dauern. Ofner kam gut aus der Pause, holte sich den dritten Satz mit 6:4. Und eröffnete den vierten Durchgang mit einem Break. Im sechsten Spiel erarbeitete sich der Kitzbühel-Champion Breakball um Breakball - aber Ofner blieb stabil, ging mit 4;2 in Führung. Beaz gelang der Ausgleich zum 4:4 - der im Anschluss drei Breakbälle Ofners parieren konnte. Wenige Augenblicke später war es aber so weit - Ofner gelang ein Break und der Satzausgleich.

Sollte es wie schon gegen Terence Atmane ein Comeback nach 0:2-Satzrückstand für die österreichische Nummer eins geben?

Die Voraussetzungen dafür waren nach dem Break von Sebastian Ofner zum 2:1 im fünften Satz jedenfalls gut. Baez schaffte indes das Re-Break zum 4:4. Längst herrschte auf dem Court 3 das, was man gemeinhin als "Länderspiel-Stimmung" bezeichnet. Dass diese Partie nach einer Spielzeit von exakt vier Stunden in einem Champions-Tiebreak entscheiden wurde, war nichts anderes als zwangsläufig. Irgendwie auch, dass die österreichischen Fans Sebastian Ofner feiern durften.

