Roland Garros: Andy Murray hat über eine Teilnahme noch nicht entschieden

Andy Murray will sich mit der Entscheidung, ob er in Roland Garros antritt, noch ein paar Tage Zeit lassen. In jüngster Vergangenheit hat es zumindest ein ermutigendes Zeichen gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2023, 16:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andy Murray am Mittwochabend in Rom

Andy Murray und die French Open, das ist eine durchaus tragfähige Arbeitsbeziehung gewesen während der meisten Jahre, in denen der Schotte im Tenniszirkus sein Geld verdient. 2016 stand Murray am Bois de Boulogne sogar im Endspiel. Aber das war eben … 2016. Sieben Jahre später muss der zweimalige Goldmedaillen-Gewinner bei Olympischen Spielen mit seinen Kräften anders haushalten. Und sich vielleicht auch mal eine Pause nehmen von Turnieren, bei denen Aufwand und Ertrag nicht (mehr) übereinstimmen.

Von den vier Majors ist nun jenes in Paris im aktuellen Stadium der Karriere von Andy Murray das wackeligste. Und nach seinem frühen Aus in Monte-Carlo hatte der 35-jährige Routinier ja sogar überlegt, den Spielbetrieb auf Sand für dieses Jahr überhaupt gleich einzustellen und erst auf Rasen wiederzukommen.

Murray trotz Niederlage gegen Fognini nicht unzufrieden

Dieser Plan hat sich nicht durchgesetzt, vergangenen Woche in Aix-en-Provence feierte Andy Murray einen emotionalen Turniersieg. Zwar „nur“ auf der ATP-Challenger-Tour, aber immerhin einen mit 175 Punkten für die ATP-Weltrangliste dotierten. Kein Wunder, dass Murray dann am Mittwochabend gegen Fabio Fognini in Rom vor allem zu Beginn etwas müde wirkte. Ganz unzufrieden mit sich war er nach dem 4:6, 6:4 und 4:6 gegen den Lokalmatador aber nicht.

„Es war ziemlich viel Stückwerk im Match“, erklärte Murray also. „Es gab einige gute Dinge, aber auch einige ziemlich durchschnittliche Dinge. Er hat im dritten Satz richtig gut gespielt. Mein Level war da ok.“

Auswirkungen auf einen Start in Roland Garros? „Ich würde immer noch gerne spielen, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Entscheidung nach Rom treffen“, so Murray. „Ich wollte sehen, wie sich mein Spiel anfühlt, wie ich mich physisch in einigen der längeren Matches spielen, bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe.“ Diese Diskussionen werde man in den kommenden Tagen führen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom