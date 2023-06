Roland Garros: Rückkehrer Zverev - Der Weg zum Titel bleibt steinig

Alexander Zverev verlässt Paris trotz einer heftigen Niederlage mit dem Gefühl, den Anschluss an die Weltspitze geschafft zu haben. Der Weg zu einem Grand-Slam-Titel bleibt jedoch weit.

© Getty Images Es sind wohl noch einige Schritte zu gehen, bis Alexander Zverev bereit für einen Grand-Slam-Titel ist

Alexander Zverev wollte sich von seiner krachenden Niederlage die Stimmung nicht verhageln lassen. Er werde "unfassbar glücklich sein" beim Rückblick auf diese zwei Wochen von Paris, sagte der Olympiasieger nach der Halbfinalpleite gegen Casper Ruud bei den French Open und richtete den Blick schnell nach vorne. "Ich habe eine Chance verpasst, aber so ist das Leben. Ich mache weiter."

Weiter mit der Jagd nach der Erfüllung seines großen Lebenstraums namens Grand-Slam-Titel - wozu er sich nun "definitiv" wieder in der Lage fühlt, wie Zverev betonte. Der Weg dorthin ist sehr weit, Zverevs Optimismus aber verständlich. Nur ein Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung, die ihn sieben schmerzhafte Monate aus der Bahn warf, hat sich der 26-Jährige schneller als erwartet in der Weltspitze zurückgemeldet.

Auch wieder für Becker ein Weltklassespieler

"Ich bin wieder auf dem Level, wo ich vor einem Jahr war", freute sich Zverev, der in den vergangenen zwei Wochen in der Tat große Schritte nach vorne gemacht hat. Er spiele wieder "auf einem sehr hohen Niveau, was für mich sehr angenehm ist". Auch Boris Becker sieht in Zverev plötzlich wieder einen "Weltklassespieler".

Der positive Aspekt überwiegt also nach der dritten Pariser Halbfinalteilnahme in Folge. Zumal der vermeintlich große spielerische Rückfall bei der Dreisatzniederlage gegen Ruud (3:6, 4:6, 0:6) wohl auch mit körperlichen Problemen zu erklären ist. "Wenn du nicht bei 100 Prozent bist, dann hast du keine Chance gegen Casper", sagte der Hamburger, der nach der Partie eine leichte Oberschenkelzerrung aus dem Abschlusstraining offenbarte.

Noch ein steiniger Weg

Sofern fit, fühlt sich Zverev zu Höherem berufen - er habe nun wieder "das Mindset", es schaffen zu können. Dass es schon beim Grand Slam in Wimbledon (ab 3. Juli) mit dem Titel klappt, darf allerdings bezweifelt werden. Ein Rasenspezialist ist Zverev beim besten Willen nicht.

Auch im Anschluss, das sei bei allem Optimismus gesagt, ist der Weg zum ersten deutschen Major-Titel auf der Männer-Tour seit Beckers Triumph bei den Australian Open 1996 steinig. Die Konkurrenz schläft nicht. Grand-Slam-Rekordsieger und Paris-Finalist Novak Djokovic scheint noch ein paar gute Jahre zu haben, Carlos Alcaraz steht als designierter Dominator der kommenden Dekade in den Startlöchern.

Nerven von Zverev ein Fragezeichen

Zudem geben Zverevs Leistungen in der Vergangenheit Anlass zu Zweifeln. In den absoluten Topspielen auf Grand-Slam-Niveau hat der Deutsche eine grausige Bilanz: Von 14 Duellen mit Top-Ten-Spielern verlor er bei den vier wichtigsten Turnieren 13. Und als er 2020 einmal ganz nah dran war am großen Wurf, als ihm im Finale der US Open gegen den völlig entkräfteten Dominic Thiem nur noch zwei Punkte fehlten - da versagten Zverev die Nerven.

Dass er so schnell zurück ist auf seinem Vorjahresniveau, ist kurzfristig gewiss ein Riesenerfolg. Langfristig aber muss Zverev einen weiteren Schritt nach vorne machen - damit es endlich klappt mit der Erfüllung des großen Traums.