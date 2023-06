Roland Garros: Schlagen die europäischen Kolumbianer zu?

Sander Gille und Joran Vliegen stehen in Roland Garros vor dem größten Triumph ihrer Karriere. Im Doppel-Endspiel geht es gegen Ivan Dodig und Austin Krajicek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2023, 13:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Sander Gille und Joran Vliegen stehen vor ihrem größten Erfolg

Die Doppel-Weltordnung wird in Roland Garros also auch in diesem Jahr wieder hergestellt sein. 2022 und zu Beginn dieser Saison hatten ja, ziemlich frech, die Einzel-Artisten bei den Australian Open den Titel geholt (im Vorjahr Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis, in diesem Jason Kubler und Rinky Hijikata). In Paris war die Aussicht auf einen derartigen Coup von Beginn an gering - Stefanos Tsitsipas war mit Bruder Petros in der ersten Runde knapp dran, die Titelverteidiger Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer rauszukegeln.

Das haben dann Andeas Mies und Matwe Middelkoop übernommen, die heute im Halbfinale an Sander Gille und Joran Vliegen gescheitert sind. Die beiden Belgier sind so etwas wie die europäische Version von Juan Sebastian Cabal und Robert Farah, ein Duo, das nur im Paarlauf auf der internationalen Bühne präsent ist. Und das unter derselben Flagge.

Dodig schon mit zwei Grand-Slam-Siegen

Im vergangenen Herbst haben Giile/Vliegen für Belgien in Hamburg den Davis Cup bestritten, standen gegen Tim Pütz und Kevin Krawietz kurz vor dem Sieg, bis Gille im Match-Tiebreak eine Auflage am Netz nicht nutzen konnte. Krawietz und Pütz sind auch schon Geschichte, am Dienstag verloren sie gegen Austin Krajicek und Ivan Dodig. Pütz konnte sich heute ja mit dem Gewinn des Mixed Doppels trösten.

Spannend wäre es übrigens gewesen, wenn Kraiwetz/Pütz ins Halbfinale eingezogen wären. Hätte Tim Pütz denn am selben Tag sein Männer- wie auch das gemischte Doppel spielen müssen?

Wir werden es nicht erfahren. Fest steht, dass im Doppel-Finale die europäischen Kolumbianer auf Austin Krajicek und Ivan Dodig treffen. 2015 hat Dodig in Roland Garros schon mal triumphiert, an der Seite von Marcelo Melo. 2021 gewann der mittlerweile 38-jährige Kroate gemeinsam mit Filip Polasek dann die Australian Open.

Die übrigen drei Finalteilnehmer haben im Männerdoppel bei einem Major noch nicht triumphiert. Von Seiten des Publikums dürften Gille und Vliegen mehr Unterstützung bekommen: Seit den Zeiten von Justine Henin und Kim Clijsters sind die belgischen Fans in Roland Garros stets präsent. und laut.

Hier das Doppel-Tableau der Männer