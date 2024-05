Swiatek benötigte Gewöhnungszeit

Iga Swiatek hat mit den Titel in Madrid und Rom ihre Vormachtstellung unterstreichen können. Die Erfolge der vergangen Wochen haben der Weltranglistenersten ein positives Gefühl beschert

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2024, 11:48 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat nach Madrid auch in Rom den Titel geholt.

Wie auch beim WTA-1000er in Madrid, siegte Iga Swiatek im Endspiel von Rom gegen Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenerste hat damit nicht nur ihre aktuell bemerkenswerte Form unterstrichen, sondern auch ihre Vormachtstellung auf der Tour und speziell auf dem Sand festigen können.

In Paris soll nun nach 2020, 2022 und 2023 der insgesamt vierte Triumph in Paris folgen. Es wäre der dritte Titel in Serie bei den French Open für die 22-Jährige und würde der Polin die Krönung zur endgültigen Krönung als Sandplatzkönigin verhelfen. Sollte dies gelingen, liegt der mentale Grundstein dafür defintiv in den Titeln in Rom und vor allem in Madrid, wie Iga Swiatek nun verraten hat, wo die Gewöhnung an den Belag einige Zwit in Anspruch genommen hat: "In Madrid war es meiner Meinung nach schwieriger, sich an den Sand zu gewöhnen und die engen Spiele zu überstehen.“

Swiatek könnte mit Serena Williams gleichziehen

Ein Roland-Garros-Erfolg würde das Sandplatztriple aus Madrid, Rom und Paris perfekt machen und hätte durchaus einen historischen Wert. Denn Iga Swiatek wäre nach Serena Williams erst die zweite Spielerin, der dieses Kunststück gelingen würde. 2013 schaffte die US-Amerikanerin als bisher einzige Spielerin den Dreifacherfolg auf Sand mit 18 Siegen in Folge. Zwölf Matche hat Iga Switek aktuell in Folge gewonnen. Die Matches 13 bis 19 sollen nun in Paris folgen.