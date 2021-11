Rollstuhltennis-Legende Dylan Alcott hört nach den Australian Open auf

Rollstuhltennis-Legende Dylan Alcott wird seine Karriere nach den Australian Open 2022 beenden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.11.2021, 07:26 Uhr

© Getty Images Dylan Alcott wird seine Karriere nach den Australian Open beenden

Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Diesen Spruch nahm sich Dylan Alcott wohl zu Herzen, wird der Australier nach dem Gewinn des Golden Slam in diesem Jahr nach den Australian Open 2022 doch seine aktive Laufbahn beenden. "Ich habe das Gefühl, dass ich alles getan habe, was ich auf dem Tennisplatz tun muss", sagte der 30-Jährige bei einer Pressekonferenz.

Alcott, der in den ersten Lebenswochen aufgrund eines Tumors am Rückenmark operiert werden musste und seitdem eine Querschnittslähmung hat, gilt als absolute Legende des Rollstuhltennis. Im Einzel gewann der Australier 15 Grand-Slam-Titel, im Doppel holte er acht Major-Trophäen. Auch bei den Paralympics war Alcott sowohl im Einzel (2016 und 2020) als auch im Doppel (2016) erfolgreich.

"Es war eine unglaubliche Zeit und ich denke, es ist an der Zeit, mich anderen Dingen zuzuwenden", erklärte Alcott seine Entscheidung. Dem Tennissport werde er für immer dankbar sein: "Ich habe mich früher so sehr gehasst. Ich habe meine Behinderung gehasst. Ich wollte nicht einmal mehr hier sein. Ich habe Tennis entdeckt und es hat mein Leben verändert und gerettet. Jetzt bin ich der einzige männliche Tennisspieler, der jemals den Golden Slam gewonnen hat. Das ist ziemlich cool."

Bevor sich Alcott, der mit der australischen Basketballmannschaft bei den Paralympics 2008 die Goldmedaille und vier Jahre später Silber gewann, wieder seinem Zivilberuf Anwalt widmet, will er beim Grand-Slam-Heimturnier in Melbourne aber noch den achten Australian-Open-Triumph in Serie holen: "Ich werde mir in den nächsten zwei Monaten den Hintern aufreißen und versuchen, mit einem Erfolgserlebnis abzutreten."