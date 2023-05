Rom: Warum Carlos Alcaraz schon mit dem Betreten des Platzes wieder die Nummer 1 wurde

Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 2) wird nach dem Masters-Turnier in Rom wieder die Nummer 1 der Tenniswelt stellen. Kurios vor allem, weil er nicht mal hätte gewinnen müssen - sondern nur antreten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 11:46 Uhr

Der übliche Weg zur Wachablösung in Sachen Tennis-Weltrangliste ist altbekannt: Spieler A legt eine tolle Turnierwoche hin, im Gegensatz zum Jahr zuvor - während Spieler B, die bisherige Nummer 1, seine Punkte womöglich nicht verteidigen oder erhöhen kann. Ein alter Hut, zumindest für Tenniskenner.

Am Samstag in Rom war die Situation eine ungewöhnlichere. Denn die Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic, ging mit 6.775 Punkten ins Turnier; Verfolger Alcaraz mit 6.770 Zählern. Djokovic hatte das Turnier im Vorjahr gewonnen, hatte also 1.000 Punkte zu verteidigen und konnte nichts hinzugewinnen. Alcaraz hatte nicht gespielt, konnte also voll punkten.

Klar war damit: Sollte Alcaraz auch nur eine Runde gewinnen, würde er Djokovic überholen - auch wenn der später wieder den Titel klarmachen sollte. Denn mehr als seine bisherigen Punkte würde er nicht bieten können.

Carlos Alcaraz: Vom Weg aus der Umkleide zur Nummer 1

Verrückt und sehr speziell aber: Alcaraz hatte bereits mit dem Spielstart die Nummer 1 klargemacht, quasi auf dem Weg von der Umkleide auf den Platz. Denn selbst für ein Auftakt- oder Aufgabe-Aus hätte er 10 Zähler kassiert (bei Nicht-Antreten: 0). Und 6.770 plus 10? Sind 6.780 Punkte. Und damit hatte Alcaraz bereits mit Matchbeginn wieder die Nummer 1 fixiert (ab dem 22. Mai zumindest, morgen gibt es aufgrund des Zwei-Wochen-Turniers keine neue Rangliste).

Ein lustiges Rechenspiel, das sich kurz später ohnehin erledigt hatte - denn Alcaraz gewann sein Match, holte damit sogar 45 Punkte, steht damit bei aktuell 6.815 Zählern im Liveranking. Während der ebenfalls siegreiche Djokovic seine 6.775 Punkte nach wie vor maximal halten kann.

Carlos Alcaraz damit auch die Nummer 1 in Roland Garros

Alcaraz wird damit auch bei den French Open (ab 28. Mai) als Nummer 1 der Setzliste starten. Er weiß aber auch: "Ob ich an Position eins oder zwei gesetzt bin: Für mich ändert sich nicht so viel." Er konzentriere sich nur auf das Turnier und sein Spiel.

Ohnehin ist die Frage nach der 1 oder 2 bei einem Major recht belanglos, weil die Nummern 3 und 4 in die beiden Halbfinal-Hälften zugelost werden. Dennoch wirde Roland Garros 2023 das erste Grand-Slam-Turnier, bei dem der 20-Jährige von ganz oben grüßen wird - sollte er antreten. Denn die Australian Open 2023, zu deren Beginn Alcaraz noch die Nummer 1 war, hatte er verletzungsbedingt verpasst.