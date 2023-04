Rune (noch) zu stark für Thiem – Aus in Monte Carlo

Es war eine gute Vorstellung in Monte Carlo von Dominic Thiem in der zweiten Runde gegen Shooting-Star Holger Rune aus Dänemark. Nur kaufen kann sich der Österreicher dafür nichts: Thiem unterliegt gegen Rune in zwei Sätzen mit 2:6 und 4:6.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 12.04.2023, 20:06 Uhr

Es ist oft eine Floskel, dass das Ergebnis knapper war als das Ergebnis es aussagt. Ein bisschen Aufmunterung nach einer Niederlage, mehr ist es aber oft nicht. Das könnte man nach dem 2:6 und 4:6 von Dominic Thiem gegen Holger Rune in der zweiten Runde von Monte Carlo auch vermuten. Doch in diesem Fall trifft diese Floskel zu. Der Österreicher war in weiten Teilen des Matches auf Augenhöhe mit seinem Kontrahenten, scheiterte letztlich aber an Kleinigkeiten gegen den Dänen.

Thiem kam gut in das Match und zu Beginn war es sehr ausgeglichen. Doch beim Stand von 2:2 gelang Holger Rune das Break. Von nun übernahm der Teenager das Kommando. Nicht so, dass er Thiem vorführte, oder Klassen besser war. Rune war halt immer nur den entscheidenen Tick besser, den es braucht, um die Punkte für sich zu entscheiden. Thiem machte etwas mehr Fehler. Bewegte sich etwas schlechter. Und ihm fehlte etwas die Selbstverständlichkeit in seinem Game. 6:2 ging der erste Satz an den Dänen.

Am Ende wurde es nochmal knapp

Im zweiten Satz lieferten sich beide Spieler zu Beginn wieder ein ausgeglichenes Duell und konnte ihre Aufschläge halten. Thiem musste ein bisschen mehr um seine Service kämpfen. Bei 3:3 wehrte er zunächst vier Brealbälle ab, bei Breakball fünf schlug der Däne allerdings zu und holte sich das Break dank eines leichten Rückhandfehlers von Thiem.

Dieses Break ließ sich Rune nicht mehr nehmen. 6:2 und 6:4 hieß es am Ende für Rune, wobei Thiem bei 4:5 sogar noch einmal zwei Breakballe hatte, Rune sich aber mit seinem starken Service ins Ziel retten konnte. Den ersten Matchball konnte Thiem mit einem tollen Ballwechsel abwehren, Matchball drei war es aber dann. Erster Aufschlag, Vorhandwinner Inside-In. So beschloss Runde das Match.

Es war neben der ansprechenden Leistung von Thiem so auch ein Statement-Sieg von Holger Rune, der für seine 19 Jahre beeindruckend abgebrüht im Fürstentum gegen Thiem agierte.

