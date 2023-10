Rune, Tsitsipas, Ruud: Top-Ten-Spieler auf Formsuche

Kurz vor Saisonende befinden sich gleich mehrere Topspieler auf Formsuche. Besonders augenscheinlich sind die Probleme derzeit bei Holger Rune, Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.10.2023, 16:26 Uhr

Holger Rune (l.) und Stefanos Tsitsipas suchen nach ihrer Form

Vier Plätze sind vergeben, vier Plätze sind noch zu haben: Das Rennen um die Teilnahme an den ATP Finals in Turin geht langsam in die Zielgerade. Allzu hoch scheint das Tempo dieser Tage allerdings nicht zu sein, befinden sich doch zahlreiche Spieler in einem akuten Formtief.

Allen voran ist hier wohl Holger Rune zu nennen. Der Weltranglistenfünfte durfte seit Wimbledon nur über einen einzigen Sieg jubeln. Vor Kurzem war es in Peking gegen Felix Auger-Aliassime, der sich im Übrigen ebenfalls in einer mittelschweren Krise befindet, so weit. Dieses Hoch währte allerdings nicht lange: In Shanghai schlitterte der 20-Jährige in ein 0:6 und 2:6-Debakel gegen Brandon Nakashima.

Aktuell liegt Rune im Race noch auf dem achten Platz, die Qualifikation für Turin käme angesichts seiner aktuellen Form aber doch überraschend. Zugutekommen könnte dem Skandinavier, dass mit Taylor Fritz und Casper Ruud seine beiden ersten Verfolger ebenfalls alles andere als in Höchstform agieren.

Sowohl Fritz (gegen Diego Schwartzman in Runde drei) als auch Ruud (gegen Fabian Marozsan im Achtelfinale) kassierten in Shanghai bittere Niederlagen. Und verabsäumten es somit, einen entscheidenden Schritt Richtung Jahresabschlussfinale zu machen.

Tsitsipas profitiert von erster Saisonhälfte

Stefanos Tsitsipas muss sich diesbezüglich wohl keine Sorgen mehr machen: Der Grieche profitiert von seiner starken ersten Saisonhälfte und hat bereits 740 Punkte Vorsprung auf Fritz. Die Leistungen des 25-Jährigen in den vergangenen Wochen und Monaten sind jedoch äußerst alarmierend. Seit seinem Turniersieg in Los Cabos Anfang August wartet Tsitsipas auf zwei Siege am Stück.

Für den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev sind das allesamt gute Nachrichten. Der gebürtige Hamburger scheiterte in Shanghai zwar in Runde zwei, hat nach seinem Turniersieg in Chengdu und dem Halbfinaleinzug in Peking aber gute Karten im Kampf um Turin.

Der aktuelle Stand im Race to Turin