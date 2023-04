Sand-Attacken in Richtung USA? Taylor Fritz klärt auf...

Auf dem Platz waren sie Gegner und haben um den Einzug in das Halbfinale in Monte Carlos gekämpft: Taylor Fritz und Stefanos Tsitsipas. Doch in ihrer Abneigung gegen die Sandplätze in den USA schienen sich Profis einer Meinung zu sein – doch Taylor Fritz gibt sich versöhnlich mit seiner Heimat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 22:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Der Aufstieg des US-Männertennis war eine der Geschichten der noch junge Saison 2023, und viele Experten erwarteten ein Ende dieser Geschichte spätestens, wenn die europäische Sandsaison beginnen würde. Taylor Fritz widerlegt grade diese Prognosen. Mit einem fulminanten Sieg gegen Stefanos Tsitsipas, dem Titelverteidiger auf der rotschen Asche von Monte Carlo. 6 2, 6:4 gewann der US-Boy beeindruckend souverän. Danach entbrannte eine Diskussion über die Worte, die Fritz auf die TV-Kamera schrieb: "US Clay Courts????" hinterließ der Sieger dort mit einem grünen Marker. Für viele eine Reaktion auf die Worte von Stefanos Tsitsipas, der nach seinem Sieg über den Chilenen Nicolas Jarry verkündete: „Sandplätze in den USA sind wie ein Einhorn auf einem Skateboard.“

Fordert Fritz jetzt auch mehr Sandplätze in den USA nach europäischem Vorbild? Auf der Pressekonferenz nach dem Match stellt er klar: „Ich möchte nicht, dass die Leute denken, es gäbe etwas Verrücktes wie Beef oder so“, sagte Fritz in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel. „Als ob es eher ein Witz wäre, wie das, was er neulich geschrieben hat …“

Und Fritz weiter: „Vielleicht denken die Leute, ich schreibe etwas zurück in die Kamera, weil ich beleidigt oder verärgert bin“, fügte Fritz hinzu. "Gar nicht. Wie, es interessiert mich überhaupt nicht. Ich glaube, die Leute kennen mich nicht. Ich bin wie die Person, die am schwersten zu beleidigen oder zu verärgern ist. Als wäre es mir egal. Ich dachte nur, das wäre so, als würde ich etwas zurück sagen. Offensichtlich wusste er, dass er mich spielen könnte. Ich fand es lustig, einfach etwas zurück zu schreiben, als ob es keins gäbe, als würde ich nicht versuchen, ihn zu beleidigen. Ich fand es einfach lustig.“

Wobei die Diskussion um "richtige" Sandplätze in den USA den Kalifornier Fritz durchaus beschäftigt: „Ich hatte kürzlich diese Diskussion mit einem Freund von mir über Sandplätze in den USA, und wir haben darüber gesprochen, wie alles nur durch Hartplätze gefördert wird, alles wird auf Hartplätzen gespielt“, sagte er. „Ich bin kein Befürworter dessen, dass ich rausgehen möchte, um für roten Ton zu werben, aber ich würde es sicherlich gerne an mehr Orten auf der ganzen Welt sehen, vielleicht.“

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo