Sara Errani in Rom - Ohne Ziele, aber vielleicht gegen Iga Swiatek

Sara Errani genießt die letzten Stadien ihrer Karriere. Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom könnte die Lokalmatadorin in Runde zwei auf Iga Swiatek treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2023, 18:19 Uhr

© Getty Images Sara Errani hat in Rom schon einmal das Endspiel erreicht

Der Dienstagsspielplan beim Combined Event in Rom ist gespickt mit Spielerinnen und Spielern aus Italien, sei es in der Qualifikation der Männer, sei es schon in den Hauptfeld-Matches bei den Frauen. Eine Lokalmatadorin darf sich aber noch ein wenig zurücklehnen und sich auf ihre erste Aufgabe vorbereiten: Sara Errani, mittlerweile 36 Jahre alt, und die einzige Italienerin, die in den vergangenen 35 Jahren im Foro Italico das Einzel-Endspiel erreicht hat.

Dabei haben die Italienerinnen eine wirklich Goldene Generation zu feiern gehabt: mit Francesca Schiavone, die den Titel bei den French Open geholt hat. Mit Flavia Pennettta, die 2015 in New York City ihren größten Erfolg feiern konnte. Und mit Roberta Vinci, die sich nach ihrer Tenniskarriere ab und zu auf der World Padel Tour versucht hat. Im Moment ruhen die größten Hoffnungen wohl auf Martina Trevisan und der unheimlich talentierten und noch unheimlicher unsteten Camila Giorgi.

Errani in Runde zwei gegen Swiatek

„Ich habe keine Ziele mehr, wirklich nicht“, erklärte Errani im Vorfeld des Traditionsturniers in Rom. „In meinem Kopf möchte ich es einfach nur genießen, schöne Erinnerungen kreieren. Ich spiele, weil ich den Tennissport liebe und gerne auf dem Court stehe. Solange ich noch kann, werde ich das auch machen.“

Die Auslosung hat es eigentlich nicht schlecht gemeint mit Sara Errani. Zum Auftakt geht es gegen Anastasia Pavlyuchenkova, die in den letzten Monaten nach einer Verletzung noch nicht so recht in Schwung gekommen ist. Danach würde mit Iga Swiatek ein echtes Highlight-Match warten. Und damit die Titelverteidigerin, gegen die Errani mit gutem Gewissen noch ein paar Erinnerungen mitnehmen kann.

