Australian Open: Schlägerei vor dem Spiel Kyrgios gegen Khachanov

In der Melbourne Arena kam es am Samstagabend vor dem Spiel von Nick Kyrgios gegen Karen Khachanov in der dritten Runde zu einer Auseinandersetzung im Publikum. Videoaufnahmen zeigen am Samstag um kurz vor 19:00 Uhr (AEST) eine Schlägerei im unteren Tribünenbereich der Melbourne Arena, Minuten bevor Kyrgios den Veranstaltungsort betrat.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 27.01.2020, 19:08 Uhr

Was war passiert?

Berichten zufolge haben zwei Männer angefangen zu streiten, bis die Situation esklaierte und Schläge fielen. Eine Frau, die in der Nähe des Vorfalls saß, bekam einen Ellenbogen ins Gesicht und ging blutend zu Boden.

Andere Zuschauer und Begleiter versuchten, die beiden Streithähne zu trennen, bis der Sicherheitsdienst der Szene endgültig ein Ende setzte. Einer der beiden Männer wurde daraufhin vom Veranstaltungsort verwiesen, wie mehrere Fans in den sozialen Medien berichteten.

Ein kurzes Video zeigt Auschnitte des Vorfalls:

Vorfall wird untersucht

„Die genauen Umstände der Auseinandersetzung werden untersucht und die Polizei spricht mit einer Reihe von Zeugen", sagte eine Polizeisprecherin. Während des Vorfalls wurde glücklicherweise niemand ernsthaft verletzt, jedoch sind solche Szenen für eine Tennisveranstaltung äußerst untypisch.

Die Melbourne Arena ist der größte Austragungsort der Australian Open, zu dem Zuschauer mit einem Groundpass Zugang haben. Der Veranstaltungsort war voll ausgelastet und es war eine riesige Stimmung vor und während des Spiels.