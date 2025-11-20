Sechs Endspiel-Duelle in 2025: Alcaraz und Sinner auf Spuren von Legenden

Jannik Sinner hat sich gegen Carlos Alcaraz bei den ATP Finals den letzten Titel des Jahres gesichert. Das sechste Duell in einem Endspiel im Jahr 2025 ist jedoch kein Rekordwert. Ein Duo traf sich in einem bestimmten Jahr noch häufiger, wenn es um eine große Trophäe ging.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.11.2025, 23:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sechs Duelle spielten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in 2025 in Endspielen aus.

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Dieses Duell hat die Massen auch im Jahr 2025 elektrisiert. Sechs Aufeinandertreffen gab es in diesem Kalenderjahr. Alle erst in den Endspielen der jeweiligen Turniere, darunter mit Roland Garros, Wimbledon und den US Open.

Die meisten Duelle gewann Carlos Alcaraz, der sich vier Titel gegen Jannik Sinner sichern konnte, darunter Paris und die US Open. Jannik Sinner setzte nach seinem Wimbledon-Triumph am letzten Sonntag den Schlusspunkt mit dem Sieg bei den ATP Finals.

Lendl und McEnroe mit sieben Duellen vor 41 Jahren

Doch ein Duo traf sich in einem Kalenderjahr in Endspielen noch häufiger. 1984 bestritten Ivan Lendl und John McEnroe sogar sieben Duelle, darunter zwei Endspiel auf Grand-Slam-Ebene. Auch beim damaligen Masters Cup, den heutigen ATP Finals trafen die beiden damaligen Schwergewichte des Sports aufeinander. Nur in Paris siegte dabei Lendl, alle anderen sechs Duelle gingen verloren.

Was die Anzahl der gesamten Duelle angeht, dürfte es für Jannik Sinner und Carlos Alcaraz noch etwas dauern, um Ivan Lendl und John McEnroe einzuholen. 16 Partien spielten der Südtiroler und Spanier insgesamt, Lendl und McEnroe trafen in 36 Matches aufeinander.