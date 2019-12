Serena, Sharapova, Pliskova - die größten Rivalitäten des Jahrzehnts

Wer hat gegen wen am liebsten gespielt, welche Frau ist die Angstgegnerin von wem? Die WTA war so frei, sich die größten Rivalitäten zwischen 2010 und 2019 heraus zu suchen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2019, 11:01 Uhr

© Getty Images Irgendwie auch eine Rivalität. Obwohl immer Serena gewinnt.

Ältere Sportfreunde, die dem Frauentennis zugeneigt sind, assoziieren mit der Wortkombination „legendäre Rivalitäten“ natürlich sofort eine ganz besondere: jene zwischen Chris Evert (teilweise sogar Lloyd) und Martina Navratilova. Satte 59 Mal haben sich die beiden zwischen den French Open 1975 (Sieg USA) und Chicago 1988 (Sieg ebenfalls USA, allerdings durch die damals bereits eingebürgerte Tschechoslowakin) gegenüber gestanden, sind trotz der eindeutigen Bilanz (37:22 Siege) zugunsten von Navratilova nebenbei auch noch ziemlich beste Freundinnen geworden.

Nach neuestem Stand der Tennis- und Kalenderwissenschaft fällt 1988 allerdings nicht in die nun endgültig abgelaufene Dekade, weshalb man der WTA durchaus verzeihen darf, dass die Rivalität zwischen Martina (so viel muss auch auf Twitter als Namen reichen) und Chrissie keine Aufnahme in die Top Ten Rivalries des Jahrzehnts gefunden hat.

Nun, gut. Zum Glück gibt es ja immer noch Serena Williams. Und Maria Sharapova. Und Simona Halep. Und. Und. Und. Seht und urteilt selbst …