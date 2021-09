Serena Williams - Fünf Fragen für das fünfte Lebensjahrzehnt

Gestern hat Serena Williams ihren 40. Geburtstag gefeiert. Nach Roger Federer und zuletzt Feliciano Lopez ist sie die dritte Spitzenkraft des Tennissports, die ihr fünftes Lebensjahrzehnt aktiv beginnt. Wir hätten ein paar Fragen. Und versuchen uns an Antworten …

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.09.2021, 22:30 Uhr

© Getty Images Was können wir von Serena noch erwarten?

Frage 1: Wie viele Turniere wird Serena Williams noch gewinnen?

73 Titel hat Serena während ihrer grandiosen Karriere geholt, den letzten Anfang 2020 in Auckland. Wirklich von Interesse sind aber ohnehin nur noch die Majors. Und da wird es ganz zäh. Dafür spräche, dass es bei den vier Grand-Slam-Turnier zwischen den Matches in der Regel jeweils einen Ruhetag gibt. Sieben Partien hintereinander zu gewinnen, das ist Serena bei einem Turnier zuletzt 2017 in Melbourne gelungen. Antwort 1: Kein Major.

Frage 2: Ist Serena Williams auch mit 23 Grand-Slam-Titeln die größte Tennisspielerin aller Zeiten?

Das ist natürlich immer Geschmacksache. Rein sportlich hat ihr Margaret Court einen Major-Sieg voraus. Court hat allerdings zu einer Zeit gespielt, in der die Leistungsdichte bei weitem nicht so hoch war wie in den letztem beiden Jahrzehnten. Und apropos: Gerade das Beispiel Margaret Court zeigt, wie sehr man sein sportliches Vermächtnis durch Peinlichkeiten neben dem Platz beschädigen kann. Serenas Engagement für soziale Fragen erreicht bei weitem nicht die Höhen von Martina Navratilova oder Billie Jean King. Aber Serena hat gerade zu Themen hinsichtlich der Diskriminierung dunkelhäutiger Menschen immer wieder ihre Stimme erhoben. Antwort: Ja.

Frage 3: Werden wir Serena irgendwann als Trainerin auf der Tour sehen?

Darf Tochter Olympia mit auf die Reisen gehen? Dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Kurze Antwort 3 aber: Nein.

Frage 4: Zeichnet sich schon eine legitime Nachfolgerin von Serena ab?

Gaaaanz ruhig, Brauner. Nach Schwester Venus (sieben) ist Naomi Osaka mit vier Major-Titeln die erfolgreichste aktive Spielerin auf der WTA-Tour. Das fehlen noch sechs auf eine zweistellige Bilanz, wer weiß, ob Osaka dafür überhaupt die Kraft und die Lust aufbringt. Bianca Andreescu, Iga Swiatek und Emma Raducanu haben immerhin schon Schritt eins hinter sich, die Bestätigungen stehen aber noch aus. Nachdem das Tennisjahr nur vier Grand-Slam-Turniere bereit hält, kann das ein Zeitl dauern. Antwort 4: Nein.

Frage 5: Wäre für Serena Williams noch mehr drin gewesen?

In Sachen Grand-Slam-Erfolge könnte man da etwa die Endspiel-Niederlage bei den US Open 2011 gegen Samatha Stosur anführen. Oder das Wimbledon-Finale 2004 gegen Maria Sharapova. Nicht zu vergessen: Die Halbfinal-Pleite gegen Roberta Vinci in New York City 2015. Und die letzten vier Auftritte in Major-Finals waren nicht fein: 2018 gegen Angelique Kerber in Wimbledon und gegen Naomi Osaka bei den US Open, ein Jahr später gegen Simona Halep und Bianca Andreescu bei denselben Turnieren. Antwort 5: Ja.