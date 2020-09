US Open: Serena Williams schlägt Maria Sakkari und steht im Viertelfinale

Serena Williams hat am Montag mit kraftvollem Tennis ihr zwölftes Viertelfinale bei den US Open in New York in Folge erreicht. Die US-Amerikanerin bezwang Maria Sakkari mit 6:3, 6:7(6), 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 20:45 Uhr

Williams revanchierte sich damit für die Dreisatzniederlage bei den Western & Southern Open. Sie feierte ihren 100. Sieg im Arthur Ashe Stadium, sie steht zum 53. Mal in einem Major-Viertelfinale. Am Mittwoch spielt die sechsfache US-Open-Siegerin gegen die Siegerin der Partie Alize Cornet (Frankreich) gegen Tsvetana Pironkova (Bulgarien).

"Wir haben viel Spaß und geben das beste. Ich habe etwas an das Match vor einer Woche gedacht, aber es war eine andere Atmosphäre. Sie spielt sehr offensiv", sagte Williams nach dem Match. "Ich fühle mich fitter als noch vor ein paar Wochen. Ich weiß, dass ich über harte drei Sätze gehen kann."

Sakkari giftig - Williams kontert

Sakkari begann stark und schlug in ihrem ersten Aufschlagspiel gleich drei Asse. Über das gesamte Match blieb der Aufschlag der Griechin schwer zu lesen. In Spiel fünf erarbeitete sie sich schnell ein 0-40, Williams machte aber fünf Punkte am Stück und wehrte die drei Breakbälle ab. Dann war wieder Sakkari mit dem Aufschlag an der Reihe. Die 25-Jährige führte schon mit 40-15, kassierte dann aber das Break nach fünf Mal Einstand. Williams servierte anschließend nach 38 Minuten trocken zum Satzgewinn aus.

Im zweiten Satz gab es lange keine Breakchance. Sakkari zeigte sich stark auf der Rückhand, aber auch Schwächen auf der Vorhand. Diese konnte Williams allerdings selbst nicht ausreichend ausnutzen. Im zwölften Game kam Sakkari zu zwei Breakmöglichkeiten, beide wehrte Williams über starke Aufschläge ab.

Im Tiebreak machte Sakkari keine Fehler und ging schnell 4-0 in Führung. Williams gelang dann ein krachender Vorhand-Return-Winner, es folgte eine Aufholjagd. Ein weiterer Return-Winner, diesmal mit der Rückhand, sorgte für einen vereitelten Satzball Sakkaris. Doch der fünfte saß: eine Vorhand von Williams landete hinter der Grundlinie.

Sakkari nahm den Schwung mit und ging schnell mit 2:0 in Führung. Doch dann drehte Williams auf, machte sechs der nächsten sieben Games und verwandelte nach rund zweieinhalb Stunden ihren zweiten Matchball.