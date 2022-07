Serena Williams will's wissen und plant auch Start in Cincinnati

Serena Williams will es im Rahmen der US-Tour noch mal wissen. Nach Toronto und den US Open hat die 40-Jährige nun auch für Cincinnati gemeldet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.07.2022, 10:19 Uhr

© Getty Images Serena Williams

Williams wird damit einen ordentlichen Turnierplan angehen: Am 8. August beginnt das Turnier in Toronto, am 15. August in Cincinnati. Und am 29. August stehen die US Open auf der Agenda der 23-fachen Majorsiegerin.

Williams hatte in Wimbledon recht kurzfristig ihr Comeback gegeben, nachdem sie exakt ein Jahr lang nicht mehr auf der Tour anwesend war. Im All England Club verlor sie allerdings in Runde 1 gegen Harmony Tan.

Serena Williams will "besser werden"

In der aktuellen Weltrangliste ist die ehemalige Nummer 1 mittlerweile mangels Turnierteilnahmen nicht mehr gelistet.

Williams will nach wie vor ihren 24. Grand-Slam-Titel im Einzel gewinnen und damit mit der offiziellen Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen.

"Bei den US Open habe ich meinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen, das wird immer etwas ganz Besonderes bleiben", hatte Williams in Wimbledon hinsichtlich ihrer Teilnahme in Flushing Meadows erklärt. Sie sei daher sehr motiviert, "besser zu werden und zu Hause zu spielen."

Williams nimmt damit zum ersten Mal seit 2015 sowohl beim kanadischen Masters-Turnier als auch in Cincinnati teil. In den vergangenen Jahren hatte sie vor den US Open neben Cincinnati meist ein anderes Turnier bevorzugt, wie San Jose oder Lexington.