Sieg im Nachsitzen: Taylor Fritz gewinnt Delray Beach Open

Er legte los wie die Feuerwehr, die Organisatoren bereiteten schon die Siegerehrung vor, aber dann wurde es noch einmal eng: Taylor Fritz gewinnt sein Heimspiel bei den Delray Beach Open. Gegen Miomir Kecmanovic behält der US-Boy mit 6:0, 5:7 und 6:2 die Oberhand. Damit könnte Fritz den Schalter rechtzeitig für die nächsten großen Aufgaben umgelegt haben.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.02.2023, 23:38 Uhr

Taylor Fritz gilt schon seit Jugendtagen als große Versprechung des US-Tennis. Doch besonders zu Beginn seiner Karriere haftete ihm der Ruf eines Schönspielers ohne den nötigen Biss für die großen Siege an. Inzwischen scheint Fritz dieses Bild aber abgelegt zu haben. Letztes Jahr war sein Sieg beim Masters in Indian Wells, im Finale gegen Rafael Nadal, schon ein Ausrufezeichen. Nun konnte der Kalifornier wieder ein Event in seiner Heimat gewinnen. Bei den Delray Beach Open triumphierte die aktuelle Nummer 7 der Welt im Finale gegen Miomir Kecmanovic mit 6:0, 5:7 und 6:2.

Auch mental scheint Fritz inzwischen stärker. Lange sah es gegen den Serben im Finale nach einem Spaziergang aus. 6:0 der erste Satz. Und im zweiten Satz hatte er bei 5:4 bereits Matchball. Der der kampfstarke Kecmanovic kommt noch einmal zurück. Gewinnt den zweiten Satz gar mit 7:5. Doch davon lässt sich Fritz nicht (mehr) aus der Bahn werfen. Im dritten Satz zeigt er wieder sein aggressives Grundlinienspiel und ist der dominierende Spieler auf dem Platz. 6:2 gewinnt er den dritten Satz.

Damit hat Fritz womöglich den Hebel für die nächsten Masters-Turniere rechtzeitig noch umgelegt. Der Jahresstart verlief nämlich nicht optimal. Bei den Australian Open war bereits in der zweiten Runde gegen Alexei Poprin Schluss. Nun der Turniersieg in Florida. Der neue Taylor Fritz scheint endlich bereit für 2023.