Siege gegen Top-20-Spieler: Djokovic, Nadal vorne, Thiem holt auf

Wie sehen die Bilanzen der aktiven Spieler auf der ATP-Tor gegen Kontrahenten aus den Top 20 aus? Gerade in den jüngsten 52 Wochen gab es in dieser Kategorie einige Überraschungen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2020, 17:23 Uhr

© GEPA Pictures Novak Djokovic hat gegen die Besten die beste Bilanz

Dankenswerterweise gibt es in diesen Tagen ausreichend Zeit, sich dem zuzuwenden, was der US-Amerikaner gerne als „useless info“, nutzlose Informationen also, bezeichnet. Tatsächlich aber wird der Sport generell und auch der Tennissport im Speziellen immer konkreter in Statistiken katalogisiert. Längst werden selbst beim Baseball, wo jede einzelne Spielaktion Eintrag in den Spielberichtsbogen findet, neue Kategorien gefunden, um den Scouts und General Managers einen besseren Überblick über die Leistungen jener Spieler zu geben, die vielleicht schon bald für großes Geld den Verein wechseln sollen.

Im Tennis ist am Ende des Tages immer auch ein wenig Intuition gefragt. Wer am Ende eines Spieljahres aber die meisten Asse auf der ATP- oder WTA-Tour geschlagen hat, von dem/der darf man ausgehen, dass er/sie eine formidable Saison gespielt hat. Und wer sich gegen die Besten der Zunft verhältnismäßig oft durchsetzt, der wird auch in Turnieren weit kommen. Und damit zu einer Statistik, die von der Seite tennisabstract.com stammt: Siege gegen Top-20-Spieler von aktuell aktiven ATP-Profis. Und der geneigte Betrachter muss kein Mathegenie sein, um zu sehen: Wenn die Einsätze höher und die Kontrahenten schwieriger werden, dann finden sich sowohl in absoluten wie auch in relativen Zahlen auf die gesamte Karriere gerechnet die Großen Drei, Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic an vorderster Front.

Prozentsatz der Karriere-Siege gegen ATP-Top-20-Profis noch aktiver Spieler

Blickt man aber nur auf die letzten 52 Wochen, dann sind unter den Top-20-Bezwingern einige unerwartete Namen weit vorne zu finden, beginnend mit Hugo Humbert und Reilly Opelka. Der junge Franzose hat 71,4 Prozent seiner Matches gegen Spieler dieser Kategorie gewonnen, ebenso viele wie Dominic Thiem. Der Österreicher allerdings hat dies mit einer größeren Stichprobe (21 Matches, 15:6-Bilanz) als Humbert (5:2-Bilanz). Opelka hat sich mit 66,7 Prozent (6:3-Bilanz) ebenfalls in den Spitzenrängen etabliert.

Eher düster sieht es in diesem Zusammenhang für Gael Monfils aus, der über das letzte Kalenderjahr nur eines von sieben Matches gegen ein Mitglied der Top-20 gewinnen konnte (gegen Roberto Bautista-Agut im Viertelfinale von Montreal). Streng genommen hat Monfils 2019 immerhin noch Daniil Medvedev in Rotterdam und Marin Cilic in Dubai besiegt. Diese beiden Erfolge liegen allerdings schon länger als 52 Wochen zurück.

Prozentsatz der Siege gegen ATP-Top-20-Spieler in den jüngsten 52 Wochen

Platz ATP-Nummer aktuell Name Prozentsatz (Bilanz) 1 1 Novak Djokovic 73,9% (17:6 Siege) 2 2 Rafael Nadal 72,2% (13-5) 3 3 Dominic Thiem 71,4% (15:6) 4 42 Ugo Humbert 71,4% (5:2) 5 39 Reilly Opelka 66,7% (6:3) 6 5 Daniil Medvedev 63,2% (12:7) 7 4 Roger Federer 62,5% (10:6) 8 6 Stefanos Tsitsipas 61,9% (13:8) 9 8 Matteo Berrettini 57,1% (8:6) 10 40 Nick Kyrgios 55,6% (5:4) 11 26 Alex de Minaur 54,5% (6:5) 12 19 Grigor Dimitrov 54,5% (6:5) 13 14 Andrey Rublev 46,2% (6:7) 14 15 Karen Khachanov 45,5% (5:6) 15 7 Alexander Zverev 45,0% (9:11) 16 17 Stan Wawrinka 44,4% (4:5) 17 28 Daniel Evans 42,9% (6:8) 18 25 Pablo Carreno Busta 41,7% (5:7) 19 16 Denis Shapovalov 40,0% (6:9) 20 48 Yoshihito Nishioka 40,0% (2:3)