"Sinner und Alcaraz sind die neuen Federer und Nadal"

Jannik Sinner ist in seiner Heimat der neue Superstar. Auch der italiennsche Altmeister Adriano Panataa verneigt sich vor dem Australian-Open-Sieger. Panattta glaubt allerdings, dass Carlos Alcaraz schon bald wieder mit dem Südtiroler auf Augenhöhe agiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.04.2024, 19:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Adriano Panatta, Sieger des Roland-Garros-Turniers 1976, lobt in einem Gastbeitrag für die italienische Website "Ok Tennis" seinen Landsmann Jannik Sinner überschwänglich: "Er ist ein Phänomen, Sinner, sicherlich der beste Grundlinienschläger der letzten zwanzig Jahre. Aber ich bin nicht überrascht, wie viele schöne technische, taktische und mentale Dinge er zu seinem Tennis hinzugefügt hat, sondern ich bin überrascht von der Reaktion seiner Gegner. Ich sehe sie am Boden zerstört, denn sie haben die Qualen entdeckt, gegen ihn antreten zu müssen, oder sind dabei, sie zu entdecken.

Panatta erwartet Sinner-Alcaraz-Dekade

Laut Panatta gibt es nur einen Gegner, der der Stärke von Jannik Sinner über Jahre hinweg widerstehen kann. "Niemand, außer einem: Carlos Alcaraz. Nicht nur, weil er der einzige ist, der ihn in diesem Jahr geschlagen hat, sondern weil er zwei Jahre jünger ist und ein außergewöhnlicher Tennisspieler. Heute ist Sinner ihm vielleicht überlegen, aber nur leicht. Das Tennis der Zukunft wird zwischen den beiden gespielt werden, sie sind der neue Roger Federer und Rafael Nadal", so Panatta.