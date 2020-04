„Sorry, Helene Fischer“ - Dominic Thiem bekennt sich zu Revolverheld

Bevor das Tennistraining am morgigen Montag wieder losgeht, hat sich Dominic Thiem noch einmal in den sozialen Medien gezeigt - diesmal als Gast von Revolverheld bei Instagram Live.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2020, 17:10 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem hat klare musikalische Präferenzen

Dass Dominic Thiem in diesem Sommer nicht um olympisches Gold kämpfen würde, das war schon vor der Verschiebung der Spiele von Tokio ins Jahr 2021 klar. Olympia wird erst 2024 ein Thema für Thiem, dann wird Edelmetall in Paris im Stade Roland Garros vergeben - jenem Ort, an dem möglicherweise in diesem September doch noch Wettkampftennis stattfinden soll. Geht man nach den Instagram-Posts der österreichischen Nummer eins, dann lässt sich ein Überraschungsauftritt bei den Winterspielen in Peking 2022 allerdings nicht ausschließen: Beinahe täglich gibt es neue Bestmarken auf den Rollerskates zu bejubeln. Da ist der Weg zum olympischen Langlauf, ja, vielleicht sogar Biathlon nicht mehr weit.

Hamburg ist dagegen in weite Ferne gerückt. Bis zum 31. August dürfen in Deutschland keine Großveranstaltungen durchgeführt werden, damit wird Dominic Thiem ganz sicher nicht zum eigentlichen Termin am Rothenbaum aufschlagen: Geplant war die Woche vom 13. bis 19. Juli 2020. Das ist nicht nur aus sportlicher Sicht schade für Thiem. Denn in Hamburg hat er sich auch gerne mit Kristoffer Hünecke, Gitarrist der Band Revolverheld, ausgetauscht. Mit eben dem ging Thiem vor ein paar Tagen wenigstens auf Instagram Live in die Vollen - bei „Quatsch mit Revolverheld“.

Vor Matches braucht Thiem etwas Ruhiges

Hünecke hat selbst als Jugendlicher sehr ordentlich Tennis gespielt, verfolgt die ATP-Tour und Dominic Thiem mit großem Interesse. Und so ist ihm auch nicht entgangen, dass die aktuelle Nummer drei der Welt zu den beliebtesten Spielern im Tenniszirkus zählt. Ob es denn niemanden gäbe, mit dem Thiem nicht so gut zurecht komme, wollte der Musiker also wissen. Eigentlich nicht, so die Antwort von Thiem. Schließlich sei Tennis ja ein Sport, bei dem es keinen Körperkontakt mit der Möglichkeit gäbe, seinen Gegner zu verletzen.

© Instagram Dominic Thiem zu Gast bei Kristoffer Hünecke

Musikalisch gesehen zeigte sich Thiem in seiner Pre-Match-Routine durchaus flexibel. Er sei vor seinen Partien immer dermaßen aufgekratzt, dass er stets eher ruhige Songs höre, bevor er den Platz betritt. Dabei hege er keine speziellen Präferenzen. Bei der Frage, ob er Helene Fischer oder Revolverheld bevorzuge, hat sich Dominic Thiem dann aber doch eindeutig für seinen Instagram-Gastgeber entschieden: „Sorry, Helene.“