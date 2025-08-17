Spiel, Satz, Sympathie - Teil 1: Unser Spieler – Warum Fans zu ihren Favoriten halten, egal was passiert

Zwei nach außen hin unsichtbare Bindungen sorgen dafür, dass wir manchen Tennisprofis blind vertrauen – und andere kaum ertragen können.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2025, 11:28 Uhr

© Getty Images

Wie kann es sein, dass Roger Federer für die einen der Inbegriff von Eleganz und Sportsgeist ist, während andere ihn für distanziert und langweilig halten? Oder dass John McEnroe und Nick Kyrgios von manchen als erfrischend ehrlich gefeiert, von anderen aber als respektlose Pausenclowns verurteilt werden? Tennis ist nicht nur Sport, sondern auch ein Charakterdrama – und wir alle interpretieren diese Charaktere anders. Was für die einen pure Leidenschaft ist, wirkt für andere wie fehlende Disziplin. In unserer dreiteiligen Serie versuchen wir, den psychologischen Phänomenen, die dahinter liegen, auf den Grund zu gehen.

Teil 1: „Unser“ Spieler

Es passiert oft unbewusst: Wir blicken auf das Tableau eines Turniers, sehen den Namen eines Spielers – und fühlen sofort Sympathie oder Abneigung. Dabei haben wir vermutlich noch keine Sekunde der aktuellen Partie gesehen, die gerade ansteht. Woran liegt das? Zwei psychologische Mechanismen spielen hier die Hauptrolle: die soziale Identität und die parasoziale Beziehung. Die soziale Identität sorgt dafür, dass wir uns stärker mit Menschen verbunden fühlen, die zu „unserer Gruppe“ gehören – sei es die gleiche Nationalität, eine ähnliche Herkunft oder ein bestimmter Spielstil. Die parasoziale Beziehung beschreibt dagegen eine Art einseitige „Freundschaft“ zu einer Person, die wir nur aus Medien kennen, die sich für uns aber dennoch persönlich anfühlt. Ein Mechanismus, den man zB auch aus der Film- und Serienbranche kennt.

Die Macht der Zugehörigkeit

Wenn ein deutscher Sportfan Alexander Zverev anfeuert, hat das oft nicht nur mit seinen krachenden Aufschlägen oder seinen perfekt platzierten Vorhandbällen zu tun, sondern auch mit dem Gefühl, dass er „für uns“ spielt. Das kann so weit gehen, dass man ihm selbst schwache Matches verzeiht, weil er eben einer von „unseren“ ist. In Australien funktioniert das ähnlich mit Nick Kyrgios: Trotz – oder vielleicht gerade wegen – seiner Eskapaden sehen ihn viele Landsleute als Aushängeschild. Zugehörigkeit wirkt wie ein emotionaler Filter, durch den wir alles andere betrachten.

Die „Freundschaft“ mit dem Profi

Doch Zugehörigkeit ist nur die halbe Miete. Wir sehen Spieler Woche für Woche im Fernsehen, erleben ihre Körpersprache auf dem Court, hören sie in Interviews oder folgen ihnen auf Social Media. Mit der Zeit entsteht eine parasoziale Beziehung: Wir glauben, sie zu „kennen“. Bei Roger Federer hat dieses Bild des höflichen, eleganten Gentlemans so tief gewirkt, dass selbst kleine Frustmomente in Matches kaum sein Image trüben konnten – man „weiß ja“, dass er eigentlich der ruhige, faire Champion ist. Diese gefühlte Nähe sorgt dafür, dass wir Spieler fast wie Bekannte behandeln – mit all den Vorteilen und Ausnahmen, die wir auch Freunden gewähren würden.

Wie beide Effekte zusammenspielen

Richtig groß wird es, wenn Zugehörigkeit und persönliche Nähe zusammenwirken. Dann verteidigen wir unseren Spieler, egal was passiert. Fans von Kyrgios sehen spontane Wutausbrüche als Beweis für seine Authentizität – „er ist halt echt“. Kritiker hingegen lesen dasselbe Verhalten als Mangel an Respekt gegenüber Gegnern, Schiedsrichtern oder Publikum. Das zeigt, wie subjektiv die Wahrnehmung ist: Die Handlung ist objektiv dieselbe, aber unser emotionaler Rahmen verändert die Bedeutung völlig.

Wir mögen einen Tennisprofi also nicht nur, weil er so und so spielt – wir mögen vor allem, wer er für uns ist. Ob dieser Eindruck aus echter Begegnung, Medienbildern oder nationaler Verbundenheit stammt, spielt für unser Gefühl keine Rolle. Am Ende sehen wir auf dem Platz nicht nur den Athleten, sondern auch das, was wir in ihn hineinprojizieren.

Nächste Woche folgt Teil 2 unserer Artikelserie mit dem Titel: „Die Moralfrage – Warum Fairness für Fans genauso zählt wie ein Ass“