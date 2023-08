Stan Wawrinka: "Ich liebe diesen Sport so sehr"

Stan Wawrinka hat nach dem verlorenen Finale in Umag einmal mehr seine Liebe für den Tennissport zum Ausdruck gebracht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.08.2023, 08:17 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka verlor in Umag erst im Finale

Eigentlich war für Stan Wawrinka an diesem Sonntagabend in Umag ja alles angerichtet: Finalgegner Alexei Popyrin hatte im dritten Durchgang mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen und konnte sich auf dem kroatischen Sand kaum noch bewegen. Doch irgendwie schleppte sich der Australier doch noch zu seinem zweiten Titel - und sorgte bei Wawrinka somit für große Enttäuschung.

"Ich weiß, es ist dumm, zu weinen, aber ich liebe diesen Sport so sehr", erklärte Wawrinka bei der Siegerehrung unter Tränen. Um sich anschließend an die Fans zu richten, die ihn die ganze Woche hinweg angefeuert hatten: "Ihr macht es sehr speziell. Danke für die Unterstützung in dieser Woche."

Von ganz ungefähr kommen die großen Sympathien für Wawrinka nicht: Der Schweizer gewann 2006 in Umag seinen ersten von 16 Titeln und wusste die Zuschauer auch 17 Jahre später noch zu begeistern. 2024 möchte der dreifache Grand-Slam-Champion erneut in Umag aufschlagen: "Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr."

Ob Wawrinka dann immer noch auf seinen ersten Turniersieg seit 2017 warten muss, steht derzeit noch in den Sternen. Einer, der ihm für dieses Unterfangen allenfalls die Daumen drücken dürfte, ist der frischgebackene Umag-Sieger. "Stan, du bist eine Legende des Sports", meinte Poyrin nach dem Endspiel. "Ein Finale gegen dich zu spielen, ist eine Ehre."