Stan Wawrinka plant einen letzten großen Angriff

Kann Stan Wawrinka noch um die ganz großen Titel mitspielen? Sein Coach, Daniel Vallverdu, ist sehr zuversichtlich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.12.2020, 08:27 Uhr

© Getty Images Wie viel Power steckt noch in Stan Wawrinka?

Platz 18 in der ATP-Weltrangliste, eine Bilanz von 15:8-Siegen für das Jahr 2020 - das mag für viele Spieler ein sehr ordentliches Ergebnis sein. Für Stan Wawrinka aber, immerhin dreimaliger Champion bei Grand-Slam-Turnieren, hätte die Saison durchaus besser ausfallen können. Denn der einzige Erfolg bei einem ATP-Event kam in Prag - da allerdings bei einem Challenger-Turnier in Prag. Wo Wawrinka das Kunststück zuwege brachte, in seinen ersten vier Partien jeweils über die volle Distanz gehen zu müssen. Gegen Kontrahenten, von denen keiner besser als Platz 127 (Sumit Nagal) gereiht war.

Aber gut, zum Einspielen für die größeren Sandplatz-Turniere vielleicht nicht schlecht, mag sich Stan gedacht haben. In Rom allerdings hieß es gleich in Runde eins gegen Lorenzo Musetti Abschied nehmen. Und in Roland Garros stoppte sich Hugo Gaston am Schweizer Veteranen vorbei. Der Saisonabschluss in Paris-Bercy geriet dann einigermaßen versöhnlich: Wawrinka erreichte das Viertelfinale, unterlag dort, wieder einmal, Alexander Zverev.

Vallverdu zuversichtlich

Coach Daniel Vallverdu, der auch schon mit Grigor Dimitrov oder Andy Murray gearbeitet hat, sieht jedenfalls gute Dinge auf seinen Schützling zukommen. „Als die Tour ein wenig Struktur angenommen hatte, und wir wussten, welche Turniere stattfinden würden, hat Stan seine Motivation wieder gefunden. Und wir waren in der Lage, mit einem Ziel und mit bestimmten Vorgaben zu trainiere“, erklärte Vallverdu gegenüber der Agentur Reuters.

„Die letzten paar Events des Jahres waren sehr vielversprechend“, so Vallverdu weiter. „Er ist jetzt bereit für einen Trainingsblock im Dezember. Hoffentlich werden wir im kommenden Jahr eine volle Saison haben.“ Danach sieht es im Moment allerdings nicht aus - die Australian Open werden wohl verspätet beginnen, hinter den ATP-Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami stehen große Fragezeichen.

Schafft Wawrinka noch einen Grand-Slam-Sieg?

An der Motivation mangelt es Stan Wawrinka nach Auskunft seines Coaches jedenfalls nicht. „Der Hunger ist immer noch da, und er möchte am Ende seiner Karriere noch einmal angreifen. Die Ziele sind nicht nur, Turniere zu gewinnen, sondern auf einem hohen Level mitzuspielen. Es wäre unrealistisch zu sagen, dass das Ziel der Gewinn eines Grand-Slam-Turniers ist. Kann es dennoch passieren? Natürlich.“

Der 35-jährige Wawrinka hat bislang drei Titel bei den Majors geholt: 2014 bei den Australian Open, 2015 in Roland Garros und ein Jahr später bei den US Open. Insgesamt hält der Schweizer Routinier bei 16 Turniersiegen auf der ATP-Tour. Den letzten gab es 2017 beim Heimturnier in Genf.