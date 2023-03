Stan Wawrinka zeigt sich demütig: "Wird immer etwas Besonderes sein"

Stan Wawrinka hat in seiner Karriere drei Titel auf Grand-Slam-Niveau gewinnen können. Und doch ist die Rückkehr in die Top-100 heute nach wie vor etwas Besonderes für den Routinier.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 18:08 Uhr

Stan Wawrinka ist zurück in den Top-100

Nicht selten geistert mit Blick auf Spieler wie Andy Murray, Stan Wawrinka und Co die Frage um: Warum tun sie sich das überhaupt noch an? Ein Anknüpfen an die Leistungen vergangener Tage scheint - auch mit Blick auf die körperliche Verfassung der Routiniers - zumindest unrealistisch. Und überhaupt haben diese Herren doch ohnedies bereits alles gewonnen, was es im Tennissport zu gewinnen gibt. Wieso also?

Nun, die Antwort auf diese Frage liefern diese beiden Herren Woche für Woche selbst. Die Aufopferung, die Liebe zum Sport und der Genuss des Erfolgs ist es, was diese Herren antreibt. Und diese Faktoren stellen das dar, was sie damals dazu gebracht hat, jeweils gleich dreimal auf Grand-Slam-Niveau zu reüssieren. Das Erreichen einer Weltranglistenposition innerhalb der besten 100? Das wirkt daneben zugegebenermaßen ganz schön mickrig.

Wawrinka demütig

Und dennoch hat diese Errungenschaft den 37-jährigen Wawrinka nun dazu bewogen, noch einmal deutlich zu machen, wie viel solche Erfolge dem Schweizer im Herbst seiner Laufbahn bedeuten. In einem emotionalen Tweet schrieb Wawrinka: "Arbeite hart und verfolge deine Träume, aber vergiss nie, woher du kommst." Dazu ein Video, das den Schweizer im Kindesalter zeigt. Und eines vor wenigen Tagen. Die Message: "Ich habe viel mehr erreicht, als ich mir je hätte träumen lassen, aber es wird immer etwas Besonderes sein." Die Rückkehr in die Top-100 nämlich.

Zuletzt hatte der Schweizer bei den ATP-Events in Rotterdam und Marseille jeweils das Viertelfinale erreicht und dann eine Pause eingelegt, um sich bestmöglich auf das Sunshine Double in den USA vorzubereiten. In Indian Wells ist der dreifache Grand-Slam-Sieger mit einem Protected Ranking mit dabei. In Miami bräuchte der ehemalige Weltranglistendritte eine Wilcard, um auch beim zweiten ATP-Masters-1000-Event in den Vereinigten Staaten mitmischen zu können.