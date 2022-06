Starten statt Warten - die unterschiedlichen Tempi auf der Tour

Alexander Zverev ist bekannt dafür, nicht viel Zeit zwischen den Ballwechseln zu verlieren. Damit ist der Deutsche nicht allein auf der ATP-Tour. Aber es gibt auch andere Beispiele.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 23:24 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Zverev greift eher selten zum Handtuch

Der Halbfinaltag beim ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart hat auch eine interessante Fallstudie über die Auslegung der vorgeschriebenen zeitlichen Limits im Profitennis gebracht. Da waren auf der einen Seite Oscar Otte und Nick Kyrgios zu beobachten. Die, so der Eindruck, die Ballwechsel gar nicht schnell genug wieder aufnehmen wollten. Und auf der anderen Seite Matteo Berrettini und Andy Murray, die sich ihre Zeit nahmen, sie es beim Seitenwechsel im Tiebreak, sei es beim Platzieren ihrer Handtücher. Dass mit Berrettini und Murray die beiden „langsameren“ Spieler schließlich in das Endspiel einzogen, war nicht zwingend im Zeitmanagement gegründet. Gerade Otte hatte gegen den späteren Turniersieger aus Italien gute Chancen.

Oscar Otte ist ja der derzeit stärkste aktive Deutsche, nämlich so lange, bis Alexander Zverev wieder einsatzbereit ist. In Sachen Spieltempo schenken sich die beiden Deutschen nichts. Zverev geht beim ersten Seitenwechsel eines Satzes in der Regel überhaupt nicht zu seiner Bank, steht bei regulären Wechseln schon längst auf dem Court, bevor der Stuhlschiedsrichter „Time“ gesagt hat. Der Kontrast zu anderen Spielern hätte nicht größer sein können als im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal. Der Spanier reizt die Shot Clock bei praktisch jeder Gelegenheit bis zum Ende und darüber hinaus aus. Was selten bis nie sanktioniert wird.

Federer wird als Rückschläger verwarnt

Allerdings: Mit seinen 25 Jahren ist Alexander Zverev auch schon ein alter Taktikfuchs. Denn im Viertelfinale von Roland Garros gegen Carlos Alcaraz hatte sich der seit diesem Montag Weltranglisten-Zweite betont viel Zeit gelassen. Und den jungen Spanier entgegen seiner Gewohnheit lange warten lassen: Sei es bei der Begrüßung am Netz oder jedes Mal, wenn es neue Bälle gab. Vielleicht auch ein kleiner Mosaikstein, der letztlich zum Sieg von Zverev gegen Alcaraz beigetragen hat.

Dass nicht immer der Aufschläger das Tempo bestimmt, war im vergangenen Jahr in Roland Garros zu sehen. Da kassierte Roger Federer als Rückschläger eine Verwarnung, weil er sich gegen Marin Cilic zu spät in Position gebracht hatte. Was beim Maestro nicht gut ankam. Cilic, der sich beim Aufschlag in Sachen Ballauftippen manchmal schon fast in der Novak-Djokovic-Zone befindet, solle einfach weitermachen, so Federer damals sinngemäß. Wenn der Ball dann endlich ins Spiel gebracht würde, wäre er schon bereit.