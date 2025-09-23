Stefanos Tsitsipas dementiert Rücken-OP

Stefanos Tsitsipas wurde doch nicht am Rücken operiert. Entsprechende Meldungen hatten in den vergangenen Tagen die Runde gemacht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.09.2025, 16:06 Uhr

© Getty Images

Tsitsipas erklärte via Instagram, dass er infolge entsprechender Meldungen klarstellen wolle, nicht am Rücken operiert worden zu sein. Ihm gehe es gut. Allerdings sei er extrem dankbar für die netten Nachrichten und die Unterstützung. “Eure Besorgnis bedeutet mir viel”, so der griechische Philosoph, der zuletzt immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte.

Tsitsipas hatte zuletzt von sich reden gemacht, als er überraschend beim “Six Slam Cup” als Teilnehmer aufploppte, neben den Top-Ten-Männern Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic und Taylor Fritz. Die dem ehemaligen Weltranglisten-Dritten mittlerweile enteilt sind: Tsitsipas ist aktuell nur noch auf Rang 27 im ATP-Ranking notiert.

Tsitsipas sucht seit geraumer Zeit seine Form. Eine Liaison mit Goran Ivanisevic in der Rasensaison währte nur wenige Wochen, der Kroate äußerte sich anschließend kritisch über seinen Schützling. Der wieder zu Papa Apostolos zurückkehrte.

Um sich mehr aufs Leben selbst und sein Tennis zu konzentrieren, hatte Tsitsipas auch angekündigt, eine Pause in Sachen soziale Medien einzulegen.