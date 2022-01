Stefanos Tsitsipas sieht keinen Grund zur Sorge

Stefanos Tsitsipas musste aufgrund kleiner Probleme mit seinem Ellbogen zwar auf das erste Einzel-Match dieser Saison verzichten, blickt aber optimistisch in die Zukunft.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.01.2022, 13:19 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas bleibt optimistisch

„Für mich ist es, als würde ich noch einmal ganz von vorne starten", hatte Stefanos Tsitsipas vor dem ATP Cup angesichts seiner Ellbogen-Operation in der Off-Season gemeint. Etwas muss sich der Weltranglistenvierte zumindest im Einzel aber noch gedulden, das erste Match gegen Hubert Hurkacz konnte er aufgrund leichter Probleme am unlängst operierten Gelenk noch nicht absolvieren.

Nachhaltig besorgt zeigte sich Tsitsipas im Anschluss an den Länderkampf aber nicht. "Ich bereue diesen Schritt nicht. Es war eine sehr gut durchdachte Entscheidung und sie tut weh, denn ich will das Beste für die Mannschaft. Ich würde gerne auf den Platz gehen und mein bestes Tennis spielen, aber ich habe beschlossen, mit dem Doppel zu beginnen", erklärte der Grieche.

Tsitsipas schließt Einzel-Auftritte nicht aus

Im Paarlauf siegte Tsitsipas an der Seite von Michail Pervolarakis gegen Hubert Hurkacz und Jan Zielinski mit 6:4, 5:7 und 10:8, nach zwei Niederlagen im Einzel ging Griechenland dennoch als Verlierer vom Platz. Wohl auch ein Grund, warum Tsitsipas Einzel-Einsätze in den zwei weiteren Gruppenspielen gegen Argentinien und Georgien nicht kategorisch ausschloss.

"Ich will das Spiel gegen Argentinien bestreiten. Ich werde einen Tag warten, um zu sehen, wie ich mich fühle. Ich habe zwei Tage Zeit, um mich vorzubereiten. Ich möchte mich in einem Einzel sehen und - wenn möglich - Griechenland einen Punkt schenken", meinte Tsitsipas, der sich mit seiner körperlichen Verfassung grundsätzlich äußerst zufrieden zeigte.

Tsitsipas in einer Woche bei 100 Prozent?

"Ich bin wirklich erleichtert, dass ich mich nach all den Jahren des Leidens wieder normal fühlen kann. (...) Ich habe einige Muskeln beansprucht, die ich vorher nicht benutzen konnte und es dauert ein bisschen, bis ich in den Rhythmus komme und das Niveau erreiche, das ich erreichen will", so Tsitsipas.

Das sei auch der Grund gewesen, warum er letztlich nicht gegen Hurkacz antrat. Schon in den kommenden Tagen will Tsitsipas aber sein gewohntes Niveau erreichen: "Ich bin zuversichtlich. Ich glaube, dass ich mit der richtigen Rehabilitationszeit eine Chance habe, meinen Arm vollständig gesund zu bekommen und mich von dieser schweren Operation zu erholen. Ich denke, in einer Woche werde ich wieder bei 100 Prozent sein."