Stefanos Tsitsipas erläutert das Einhorn auf US-Sand

Stefanos Tsitsipas hatte sich mit einer kryptischen Nachricht in Monte-Carlo verewigt. Die Aufklärung aber ist sogar logisch.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.04.2023, 22:28 Uhr

© GEPA Pictures Stefanos Tsitsipas

"Sandplätze in den USA sind wie ein Einhorn auf einem Skateboard", schrieb Tsitsipas beim Masters-Turnier in Monte-Carlo in der vergangenen Woche auf die Kameralinse - und gab der Tenniswelt etwas zum Nachdenken.

Taylor Fritz beispielsweise, der Tsitsipas im darauffolgenden Viertelfinale bespielte - und besiegte. "USA Clay???" schrieb Fritz wiederum, quasi als Antwort. Und nun?

Fritz klärte auf: Sei nur ein Spaß gewesen, nach dem Geschreibsel von Tsitsipas. Der habe offenbar sagen wollen, dass Sandplätze in den US nicht so gut seien, oder keinen Sinn machen würden. Womit er durchaus einen Punkt hätte, so Fritz. Aber ärgern wollen habe er Tsitsipas nicht, sondern nur etwas Lustiges zurückschreiben. Den grünen US-Sand könne er übrigens selbst nicht leiden, der rote sei um Welten besser!

Tsitsipas möchte mehr Turniere auf Sand

Und Tsitsipas? Brachte ebenfalls Licht ins Dunkel. Die Nachricht mit roten Sand in den USA als Einhorn auf dem Skateboard habe doch nur bedeutet, dass es ihn im Prinzip nicht gebe, den roten Sand in den USA - das sei die Nachricht gewesen.

Er habe kürzlich mit einem Freund darüber gesprochen, dass in den USA nur Hartplatz beworben werde, und fast nur auf Hartplatz gespielt. Er aber würde sich freuen, wenn es auch an anderen Orten der Welt Turniere auf rotem Sand gebe, auch in Asien zum Beispiel. Oder auf Rasen, beides sei doch so viel besser für den Körper. "Ich denke, viele Spieler stimmen da mit mir überein, dass wir längere Karrieren haben könnten, weil die meisten Verletzungen auf Hartplatz entstehen." Fast durchweg werde von September bis März, April auf Hartplatz gespielt, das belaste den Körper doch arg.

Hat er eigentlich recht, der gute Stefanos. Und der ebenso gute Taylor? Ja auch. Fazit des Ganzen also: Alles halb so wild. Und roter Sand ist Chef!