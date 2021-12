Stefanos Tsitsipas wieder einmal auf den Spuren von Sokrates

Wie fit Stefanos Tsitsipas nach seiner Ellbogen-Operation schon wieder ist, weiß man nicht. Als Twitter-Philosoph läuft der Grieche aber gerade zur Hochform auf.

© Getty Images Als Fotograf hat Stefanos Tsitsipas auch schon brilliert

Die Bedürfnispyramide von Maslow ist allen LeserInnen ein Begriff? Nein? Nun: Im Grunde sagt diese aus, dass sich der Mensch zuallererst um die wirklichen Dinge des Lebens kümmern muss (Essen, Kleidung, Wohnstätte), bevor er/sie sich über verschiedene Stufen bis hin zur Selbstverwirklichung hocharbeiten kann. So weit wollte Stefanos Tsitsipas vor ein paar Tagen auf Twitter gar nicht gehen. Aber: Für ein bisschen positive Bestätigung ist der Grieche auf jeden Fall zu haben. Und siehe da - zumindest in den Punkten eins bis drei sind Anlehnungen an Maslow unverkennbar.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, das Tsitsipas nach einer kleinen Auszeit wieder als Philosoph auf Twitter unterwegs ist. Das mag aus Langeweile geschehen oder einem wieder gestiegenen Sendungsbewusstsein geschuldet sein - was weiß man schon? Nicht ganz klar ist auch die Quellenlage für die Weisheiten des French-Open-Finalisten von 2021. In dieser Hinsicht gab es ja schon mal Probleme für Tsitsipas.

Tsitsipas auch in der Mathematik stark

Wie die ganz großen griechischen Denker erweist sich Stefanos Tsitsipas aber auch in der Mathematik als Meister seines Fachs. Und rechnet überzeugend vor, dass Usain Bolt in seiner Karriere alles richtig gemacht hat.

Praktische Tipps für die persönliche Fitness hat Stefanos Tsitsipas auch parat. Und wie recht er doch hat! Wenn es eine Treppe gibt, dann sollte man diese immer dem Fahrstuhl vorziehen.

Damit haben sich die großen Griechen der Antike naturgemäß nicht beschäftigen müssen. Sokrates und Konsorten haben eher auf das Leben als solches geblickt. Hoffentlich aus jenem Blickwinkel, den Stefanos Tsitsipas für den richtigen hält.

Wie glücklich Tsitsipas 2022 in seinem Hauptberuf wird, hängt ganz profan aber auch von seiner Gesundheit ab, vor allem von der Genesung seines operierten Ellbogens. Wenn diese zufriedenstellend verläuft, dann kann der Mann aus Athen endlich auch die Spitze der Maslow'schen Pyramide erklimmen.