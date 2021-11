Stefanos Tsitsipas: "Zverev, Medvedev und ich können die nächsten großen Drei werden"

Stefanos Tsitsipas hat im Interview mit der Sport Bild über die Nachfolger der "Big Three" gesprochen und seine Finalniederlage in Roland Garros gegen Novak Djokovic Revue passieren lassen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.11.2021, 12:38 Uhr

Stefanos Tsitsipas nennt seine heißesten Anwärter auf die Thronfolge der "Big Three"

Manchmal spielt Novak Djokovic auf seinem eigenen Niveau. Völlig ungeachtet, mit welchen Problemen der Serbe vorher auch zu kämpfen gehabt haben scheint, immer wieder gelingt es dem Weltranglistenersten, den Schalter umzulegen. Eines der jüngsten Beispiele: das French-Open-Finale in diesem Jahr. Mit 0:2-Sätzen war dort der Branchenprimus bereits zurückgelegen, nur um dann in beeindruckender Manier zum Comeback anzusetzen und in fünf Sätzen die Titelehren perfekt zu machen. Der zweite von gleich drei Major-Triumphen im Kalenderjahr 2021 für den Überflieger aus Serbien.

Für den Griechen, der in seinem ersten Grand-Slam-Finale damit eine bittere Niederlage einstecken musste, ein gutes Beispiel dafür, wieso es so schwer ist, auf Major-Ebene den ganz großen Coup zu schaffen: "Das Niveau ist unglaublich hoch. Jeder Spieler aus den Top 10 kann ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Tennis hat sich weiterentwickelt, es ist sehr physisch geworden. Es ist extrem in vielerlei Hinsicht. Man muss jedes Detail beachten", erklärte der Grieche im Interview mit der Sport Bild. "Es ist sehr kräftezehrend, die anderen guten Spieler zu schlagen. Es saugt dir die Energie aus dem Körper. Der Schlüssel ist: Man muss die Spiele mit weniger Aufwand gewinnen und Energie für das nächste Match sparen. Novak Djokovic hat das in den vergangenen Jahren perfekt vorgemacht", so Tsitsipas.

Zverev, Medvedev und Tsitsipas als Nachfolger der "Big Three"

Und die Jahre des Serben, sie seien noch lange nicht gezählt, meint Tstisipas. Bestes Beispiel: Roger Federer: "Wer hätte gedacht, dass Roger Federer mit 40 immer noch spielt? Ich nicht. Ich bin mir aber sicher, dass er noch einmal ein Comeback schaffen wird", so der Grieche. Derzeit, so der 23-Jährige, habe Djokovic den Tennissport fest im Bann. Danach käme aber schon die junge Garde. Mittendrin: er selbst. "Aktuell gibt es nur einen einzigen Großen: Novak Djokovic. Er ist immer noch der Beste auf der Welt. Aber Daniil Medvedev, Alexander Zverev und ich kommen gleich dahinter. Wir können die nächsten großen drei werden", betonte Tstisipas.

Mit seiner Affinität, ans Netz zu kommen, stellt der Weltranglistenvierte indes eine Rarität unter den junge Spielern dar. Ein Umstand, den der 23-Jährige jedenfalls bedauert: " Es ist viel aufregender, wenn Spieler ans Netz vorrücken und Punkte mit einem Volley beenden. Mein Spiel war immer offensiv ausgerichtet. Aber durch die Plätze und Bälle ist das Spiel immer schneller geworden, daher bleiben die Spieler lieber hinten und trainieren unzählige Stunden ihr Grundlinienspiel", erklärt der Grieche. Früher habe man sich ständig nach vor und zurück bewegt, nun aber nach links und nach rechts. "Es gab eine richtige Revolution."

