Struff, Basilashvili, Kohlschreiber bei neuer Turnierserie dabei

Das traditionelle Rasen-Turnier von Halle fiel der Coronakrise zum Opfer, dennoch kommen in diesem Sommer zahlreiche Tennisstars nach Ostwestfalen. Ab Montag wird die Schauturnier-Serie "International Premier League" (IPL) in Halle stattfinden

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 21.07.2020, 16:27 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff zuletzt in Berlin

Zugesagt haben unter anderem die Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein), Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Kevin Krawietz (Coburg). Bei den Frauen soll auch Laura Siegemund (Metzingen) antreten, wenn die WTA-Tour nicht wie geplant in der kommenden Woche startet. Anvisiert wird die Rückkehr der Frauen-Tour für den 3. August in Palermo.

Für Struff ist es nicht der erste sportliche Auftrag, den er in der Corona-Pause annimmt: Die deutsche Nummer zwei war bereits in der Vorrunde der German Men´s Series, beim Einladungsturnier Thiem´s 7 in Kitzbühel und zuletzt auf Rasen und Hartplatz in Berlin am Start. Dort allerdings ohne Erfolg. Federführend hinter den Kulissen wirkt in Halle übrigens Doppelspezialist André Begemann mit.

Für Philipp Kohlschreiber werden es die ersten Wettkampf-Matches seit dem Erfolg im Davis Cup gegen Weißrussland Anfang März in Düsseldorf sein.

Mit Basilashvili kommt der zweimalige Hamburg-Sieger

Aus internationaler Sicht wird Nikoloz Basilahsvili wohl der interessanteste Teilnehmer werden. Der Georgier wird von Jan de Witt betreut, dessen Breakpoint Base in Halle ihr Zuhause hat. Basilashvili liegt in der aktuellen ATP-Weltrangliste auf Position 27 und hat in den vergangenen beiden Jahren beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg reüssiert.

Insgesamt kämpfen über fünf Wochen 190 Spielerinnen und Spieler in über 450 Matches um ein Preisgeld von 150.000 Euro. Gespielt wird zunächst auf den Außenplätzen der Haller Tennis-Arena auf Hartplatz sowie auf den Ascheplätzen des TC Blau-Weiss Halle. Bis zum 9. August dürfen in Halle täglich bis zu jeweils 300 Zuschauer die Matches auf den beiden Anlagen verfolgen. Die weiteren Spielorte bis zum 30. August müssen noch bestätigt werden.