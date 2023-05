Madrid: Struff nach Energieleistung gegen Cachin im Viertelfinale

Mit seinem 7:6, 6:7, 6:3-Sieg gegen den Argentinier Pedro Cachin (ATP-Nr. 67) macht Jan-Lennard Struff (ATP Nr. 65) das Viertelfinal-Double der deutschen Lucky Loser perfekt und folgt damit Daniel Altmaier in die Runde der letzten Acht beim ATP-Masters-Turnier in Madrid.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.05.2023, 00:22 Uhr

© Getty Images Im Match gegen Cachin ließ Jan-Lennard Struff nicht locker.

Vorsicht geboten war für Jan-Lennard Struff vor dem Match gegen Pedro Cachin. Zwar konnte der Argentinier bislang erst ein Viertelfinale auf der ATP-Tour erreichen, aber alle sechs Challenger-Titel errang er auf der roten Asche. Zudem schlug der 28-jährige in der Runde zuvor mit Francis Tiafoe (ATP Nr. 11) den am höchst platzierten Gegner in seiner Karriere.

Nach einem glatten Aufschlagspiel von Cachin musste der 33-jährige Struff in seinem ersten Service-Game einen Breakball abwehren, ansonsten gaben sich beide Protagonisten im ersten Satz keine Blöße. Im Tiebreak war der Deutsche weiterhin bemüht, mit Netzangriffen die Ballwechsel so kurz wie möglich zu halten. Nach Abwehr eines Satzballs nutzte er seinerseits die zweite Chance und entschied den Tiebreak mit 9:7 für sich.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs fand Cachin immer besser ins Spiel und bei Struff schlichen sich mehr unerzwungene Fehler ein. Mit einem Break Vorsprung erspielte sich die ehemalige Nr. 8 im Junioren-Ranking eine schnelle 4:1-Führung. Doch Struff hielt an seiner offensiven Linie fest und kämpfte sich mit spektakulären Punkten zurück in den Satz, der schließlich im Tiebreak entschieden wurde. Beim Stand von 7:6 hatte der deutsche Davis Cup-Spieler einen Matchball, doch Cachin anwortete mit drei Punktgewinnen in Folge zum Satzausgleich.

Der Beginn des Entscheidungssatzes war geprägt von glatten Aufschlagspielen, ehe Struff beim Spiel zum 3:3-Ausgleich über Einstand gehen musste. Anschließend übernahm der Warsteiner endgültig das Zepter und sicherte sich die letzten drei Spiele mit zwei Breaks zum 7:6 (7), 6:7 (7), 6:3-Erfolg nach 2:28 Stunden.

Im Viertelfinale wartet auf Struff der Sieger der Begegnung Stefanos Tsitsipas gegen Bernabe Zapata Miralles.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid