Stuttgart: Feliciano Lopez - Eine Station wartet noch auf der Abschiedstour

Feliciano Lopez unterlag beim Auftakt der BOSS Open in Stuttgart (im Free-TV läuft das Turnier bei ServusTV Deutschland sowie bei ServusTV on) und läutet seine Abschiedstournee mit einer Niederlage ein. Den allerletzen Auftritt soll es in ein paar Tagen auf Mallorca geben.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 09:49 Uhr

© Getty Images Auf Abschiedstour: Feliciano Lopez beendet seine aktive Karriere

Der mit einer Wildcard angetretene Lopez, der in dieser Woche auf Platz 580 im ATP Ranking gelistet ist, musste sich in der ersten Runde des ATP Turniers am Weissenhof Yosuke Watanuki geschlagen geben. Im ersten Satz konnten beide Kontrahenten ihre Aufschlagspiele ungefährdet durchbringen. Keinen Breakball bekam das Publikum zu sehen. Ein Match, wie es die Fans früher häufig vom Spanier auf Rasen zu sehen bekamen. Erst der Tiebreak brachte den besseren Ausgang für den Qualifikanten aus Japan.

Im zweiten Satz gelang der Nummer 121 der Welt gegen Lopez das frühe Break und servierte auch weiterhin konstant genug, um den Vorsprung ins Ziel zu bringen. Auf den 25-jährigen wartet nun der an Position vier gesetzte Hubert Hurkacz, der durch ein Freilos erst in Runde zwei in Stuttgart ins Turnier einsteigt.

Die Tennisfans können Feliciano Lopez übernächste Woche auf Mallorca wiedersehen. Mit einer weiteren Wildcard ausgestattet wird Lopez bei den Mallorca Championships seinen endgültigen Abschied vom Profitennis geben. Somit endet nach 23 Jahren eine Karriere, die zahlreiche Titel und auch Rekorde zu bieten hat.

Lopez niemals in den Top 10

Neben sieben Einzeltiteln auf der ATP Tour (vier davon auf Rasen), konnte sich der 41-jährige Lopez fünf Mal die Davis-Cup-Krone aufsetzen. Von 2002 bis 2019 gehörte Lopez durchgehend zu den 100 besten Tennisspielern der Welt und stand in diesem Zeitraum bei 79 Grand Slams in Folge im Hauptfeld, was sonst kein Tennisprofi vorweisen kann. In den letzten Jahren wurde es auf dem Platz ruhiger um den Spieler, der mit 38 Siegen über Top 10-Spieler die meisten dieser Kategorie erreichen konnte, ohne dabei jemals selbst in den Top 10 gestanden zu haben. Nun also das kurze Comeback, dessen sportlicher Wert sicherlich in Frage gestellt werden kann. Vielmehr geht es wohl darum etwas zu schaffen, was sich viele Profis am Ende der Karriere wünschen: den selbstgewählten Abschied vom Profitennis direkt auf dem Court.

Es bedarf keiner Diskussion: mit Feliciano Lopez verlässt ein großer Name die Tennisbühne, der er als Turnierdirektor beim Masters-Turnier in Madrid zumindest in einer Nebenrolle erhalten bleibt.