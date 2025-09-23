Svitolina und Haddad Maia beenden Saison frühzeitig

Elina Svitolina und Beatriz Haddad Maia hören auf die körperlichen Warnsignale und beenden das Jahr 2025 bereits jetzt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.09.2025, 21:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Svitolina wird das Jahr 2025 aus persönlichen Gründen frühzeitig beenden. Auf Instagram richtete sie sich mit einem emotionalen Post an ihre Fans: „Ich habe mich in letzter Zeit nicht wie ich selbst gefühlt“, eröffnete die Ukrainerin ihre offene Nachricht. „Ich bin emotional nicht in der richtigen Verfassung und fühle mich nicht bereit zu spielen, daher beende ich meine Saison hier.“

Svitolina spielte ein solides Jahr mit einer Bilanz von 35:14 Siegen und mit insgesamt einem Tour-Titel – Im April siegte sie bei dem Sandplatzturnier in Rouen und sicherte sich ihre insgesamt 18. Karrieretrophäe. Bei den Australian Open und Roland Garros erreichte sie jeweils das Viertelfinale. Die folgende nordamerikanischen Hartplatzsaison verlief eher endtäuschend. In Montreal erreichte sich noch das Viertelfinale, in Cincinnati und bei den US Open scheiterte die 31-Jährige in der ersten Runde.

Letzte Woche schien sie wieder in Form zu sein – sie besiegte die Spanierin Paula Badosa und trug damit zum Halbfinaleinzug der Ukraine beim Billie Jean King Cup bei. Dort verlor sie knapp gegen die Italienerin Jasmine Paolini. „Wenn ich wieder auf den Platz zurückkehre“, schrieb Svitolina, „möchte ich mit allem, was ich habe, kämpfen und für die Fans, für den Sport und für mich selbst mein Bestes geben.“

Auch Haddad Maia braucht eine Pause

Auch Haddad Maia hört auf die Warnsignale ihres Körpers und beendet daher frühzeitig die Saison 2025. Über ihre Sozialen Kanäle teilte die Brasilianerin mit: "Ich verkünde hiermit, dass ich meine Saison 2025 etwas früher als geplant beende, um meinem Körper und meinem Geist eine längere Erholungspause zu gönnen. Seid versichert, dass ich gestärkt zurückkommen werde und das Beste noch vor mir liegt!“

Die 29-Jährige hat eine schwere Saison hinter sich – zumindest in der Einzelkonkurrenz. Die ehemalige Top-10-Spielerin beendet das Jahr mit einer schwachen Bilanz von 16:26, darunter eine Serie von neun Niederlagen in Folge zwischen Januar und April. Dafür lief es im Doppel: Mit einer Bilanz von 23:11 Siegen und einem Titel in Nottingham, zusammen an der Seite von langjähriger Doppelpartnerin Laura Siegemund, beendet Haddad Maia das Jahr 2025.