Swiatek in Bad Homburg weiter auf Erfolgskurs

So langsam scheint Iga Swiatek auf Gras in Form zu kommen. In der zweiten Runde von Bad Homburg hatte die Polin keine Probleme mit der Schweizerin Jil Teichmann und zog mit 6:3, 6:1 in das Achtelfinale ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2023, 20:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Die erste Runde gegen Tatjana Maria war noch sehr knifflig für die topgesetzte Polin. Erst nach einem Satz kam die Weltranglistenerste in Fahrt. Swiatek konnte aber danach das Spiel an sich reißen und gewann das Duell gegen die Deutsche mit 5:7, 6:2 und 6:0.

Im Achtelfinale gegen die Schweizerin Jil Teichmann hatte Swiatek auch anfangs leichte Probleme, musste aber keinen Satz abgeben. Swiatek holte sich das Break zum 3:2. Die Polin lag damit erstmals vorn und war von da an klar überlegen. Der zweite Satz verlief einseitig, nach 79 Minuten machte Swiatek den zweiten Sieg bei ihrer Wimbledon-Generalprobe perfekt.

"Heute war ein guter Tag", sagte Swiatek, die in Bad Homburg auch von einer kleinen polnischen Fangemeinde mit polnischen Fahnen unterstützt wird: "Ich bin ziemlich zufrieden. Ich denke, ich hatte alles unter Kontrolle."

Das Turnier in Bad Homburg ist das einzige Vorberitungsturnier von Swiatek für das Turnier in Wimbledon, das nächste Woche startet.